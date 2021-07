Se le escapó el robot aspirador y lo busca desesperadamente: “Se salió de casa y no lo encontramos”

La tecnología ha alcanzado niveles increíbles y la limpieza de la casa no es un mundo que esté exceptuado. Cada vez son más comunes los dispositivos automáticos que limpian las piscinas y hace algunos años que salió al mercado la aspiradora automática, más conocida como el robot aspiradora.

Pero la tecnología también conlleva a tomar cuidados que uno no los tiene automatizados. Así fue como le pasó a un vecino de Trebujena, provincia de Cádiz, al suroeste de España que había dejado funcionando al robot aspiradora para limpiar su hogar, pero al llegar a su casa no lo encontró.

Rápidamente el hombre, en un desesperado pedido, puso un cartel en el frente de su casa que conmovió a muchas personas y se viralizó al instante. “Se salió de mi casa el robot aspirador y no lo encontramos. Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios. Y no es el bueno, es el de la marca Lidl”, expresó.

A su vez, el gaditano explicó la situación y dejó dos direcciones para poder dejar el robot a quien lo encontrara. Además, aclaró que la persona que le devolviera la aspiradora automática recibiría “un regalito”.

El increíble pedido fue publicado en la cuenta de Twitter “Líos de Vecinos” y el tweet ya cuenta con más de 11 mil likes. Afortunadamente la historia llegó a un final positivo para el pobre hombre que perdió su aspiradora.

Según explicaron vecinos de la zona a través de las redes sociales, el muchacho pudo recuperar su robot aspiradora luego de que una persona lo encontrara escondido, sin batería, en una de las calles de Trebujena.

La explicación que dieron fue insólita: “Me comentan que afortunadamente apareció esta misma tarde. Se quedó sin batería en la calle Veracruz y un buen hombre, que nunca había visto una aspiradora de este tipo, pensó que era una bomba lapa”.

A su vez, otra vecina lo confirmó: “Doy fe, totalmente cierto. Yo pasaba por ahí y vi a una persona agachada con una escoba en la mano dándole golpes a una cosa negra y redonda”.