Se movilizaran a tribunales para pedir por la detención del profesor de basquet

Villa Mercedes (ED) La familia que denunció que una de sus integrantes, una nena de 6 años, fue abusada por su profesor de básquet en la Sociedad Italiana de Villa Mercedes el lunes vivió una suerte de montaña rusa de emociones.

El papá de la niña expresó. “Nos quedamos helados. Primero estábamos contentos, me empezaron a llegar mensajes que decían que una camioneta de la Policía lo había sacado (al entrenador) de la casa de su madre y lo había llevado a tribunales, para la indagatoria. Se negó a declarar y de ahí lo cruzaron a la Unidad Regional 2, como se dice vulgarmente, para pintarle los dedos. Pero después lo dejaron libre. La Cámara Gesell de mi nena dio recontra positiva. Hay diez testimoniales, más cuatro denuncias en su contra. Honestamente, con todas las pruebas que el juez (Alfredo Cuello) y el fiscal (Gabriel Macías) han reunido no entiendo por qué no se ordena su detención”, se preguntó J.M. Y adelantó que el viernes, para reclamar que se ordene el arresto del sospechoso, se manifestarán en la puerta del Poder Judicial.

Dijo también que ayer sus abogados iban a presentar un escrito con la solicitud de arresto, dado que, a criterio de ellos, “hay peligro de fuga”. “Yo dejé asentado en mi denuncia que el día que mi hija le contó a la madre, lo fui a buscar al club y no estaba. Se había escapado dejando su moto, a su propio hijo, sus pertenencias y a los alumnos. Me han llegado muchos rumores de que lo han visto en un lugar, en otro. Claramente de día no se mueve. Él está libre de la Justicia ordinaria, pero tiene el peso de la condena social, por eso no sale a la calle, porque hay un repudio generalizado. Yo me puedo sentar en un bar, él no”, comparó J.M.

Ayer, el defensor oficial Penal de la Segunda Circunscripción, Matías Farinazo Tempestini, le confirmó a este medio que el lunes a la siesta asistió al imputado, que él se abstuvo de declarar y que seguramente solicitará medidas de prueba. Pero se excusó de entrar en detalle, al menos hasta que tenga definida la estrategia que aplicará en el caso.

Anuncio

Valentín Rivadera —el abogado que representa a la familia de la nena junto a su colega Pascual Celdrán— contó que el magistrado firmó el decreto de llamado a indagatoria el lunes cerca de las 13 y que la audiencia se fijó para las 15 del mismo día. Media hora después, se concretó. Precisó que está imputado por “Abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por ser encargado de la guarda o educación”. La escala penal para ese delito es de 8 a 20 años de prisión.

Aclaró que el llamado a indagatoria corresponde solo al caso de la niña, más allá de que hay otras denuncias contra el profesor. “Son cuatro o cinco, pero son figuras más leves, por lo que la calificación será distinta y posiblemente pasen a otro Juzgado”, tiene entendido Rivadera.

El letrado dijo que este Juzgado, el de Cuello, tiene sentado otro criterio en relación a la medida de coerción personal, es decir, la detención. “Mientras él entienda que no hay riesgo procesal, que no va a entorpecer la investigación ni va a eludir la Justicia, considera que no es necesario privarlo de la libertad hasta tanto resuelva la situación procesal”, sintetizó.

Es un criterio, claro está, con el que la familia de la niña no solo no está de acuerdo sino que le ha generado una “gran decepción”, expresó el abogado querellante. Pero indicó que, de dictarse un procesamiento por esa figura, corresponde el dictado de la prisión preventiva. “La pena mínima, al ser tan elevada, no sería de ejecución condicional el día de mañana”, explicó.

Desde el momento en que se hizo el decreto para la realización de la Cámara Gesell, el entrenador fue notificado de la causa, para que pudiera empezar a defenderse. “Él denunció un domicilio ayer (por el lunes) y luego se le hizo saber las limitaciones para ausentarse de la ciudad, y si llegara a hacer un cambio de domicilio tiene que comunicarlo al Juzgado, para poder ser localizado”, refirió.

Para Rivadera, prácticamente la totalidad de la prueba ordenada por el Juzgado ha sido producida. Comentó que solo falta el testimonio del presidente del club, quien fue citado para una fecha en la que no estaba en la ciudad, por lo que presume que será nuevamente convocado, y dijo que habrá que ver si la defensa solicita medidas. Pero, a su entender, y aunque tiene alrededor de 60 días más para la instrucción de la causa, es posible que el magistrado se expida a la brevedad sobre su situación procesal. “No hay mucha prueba más por producir y la que se ha producido es importante y contundente respecto a la denuncia”, dijo.