Secuestraron camiones con ganado vacuno en Arizona por irregularidades en la documentación

Una serie de irregularidades en la documentación de traslado de ganado derivó en el secuestro preventivo de tres camiones durante un operativo policial realizado en la localidad de Arizona, en el sur de la provincia de San Luis.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles por la tarde sobre la ruta provincial 47, en el cruce con el campo La Verde, donde efectivos de la Comisaría Distrito 43° realizaron un control vehicular de rutina a transportes que trasladaban hacienda bovina.

Según informaron fuentes policiales, durante la inspección los uniformados detectaron inconsistencias entre los animales transportados y las guías de traslado presentadas por los choferes. Algunos ejemplares no coincidían con la documentación exhibida, lo que motivó la inmediata intervención judicial.

Tras ser anoticiado de la situación, el fiscal adjunto de turno de la Segunda Circunscripción Judicial, Marcelo Palacios, ordenó la descarga total de los animales para verificar marcas y señales identificatorias, además del secuestro preventivo de los camiones y la correcta identificación de los conductores involucrados.

Durante la jornada de este jueves 21 de mayo se concretó el conteo oficial y control sanitario de un total de 165 animales vacunos, entre vacas, novillos, terneros y toros.

En el procedimiento también se constató que algunos ejemplares carecían de caravanas y marcas identificatorias obligatorias, elementos fundamentales para garantizar la trazabilidad y legalidad del ganado transportado.

Ante estas irregularidades, la fiscalía dispuso la intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo encargado de labrar las infracciones correspondientes y avanzar posteriormente con la entrega de los animales a su propietario.

El caso continúa bajo investigación judicial para determinar el origen de las inconsistencias detectadas en la documentación y establecer posibles responsabilidades.