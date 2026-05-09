Secuestraron casi 23 kilos de marihuana en Villa Mercedes: el cargamento está valuado en $345 millones

La Policía de San Luis secuestró casi 23 kilos de marihuana durante dos allanamientos realizados en la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes que lleva adelante la Justicia Federal.

Los procedimientos fueron autorizados por el titular del Juzgado Federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, y se concretaron durante la noche del viernes. La causa es impulsada por la Fiscalía Federal, con intervención de la fiscal adjunta Carolina Orietta.

Según informaron fuentes oficiales, los investigadores de la División Lucha Contra el Narcotráfico seguían los pasos de un presunto vendedor de drogas y, tras distintas tareas investigativas, llegaron a domicilios ubicados en los barrios 640 Viviendas y 365 Viviendas.

En una de las viviendas, los efectivos encontraron cinco cajas de cartón que contenían 63 bolsas selladas al vacío con marihuana en forma de flores, conocida en el ambiente narco como “creepy”.

El pesaje total de la sustancia arrojó 22,905 kilos, una cantidad que equivaldría a unas 69 mil dosis, valuadas en aproximadamente 345 millones de pesos.

Cuatro detenidos y vehículos secuestrados

En el domicilio del barrio 640 Viviendas fueron identificadas tres personas adultas: una mujer de 47 años, hermana del principal sospechoso; la pareja de ella, un hombre de 40 años; y un joven de 21 años, hermano del investigado. Además, había tres menores de edad en la vivienda, dos de 17 años y uno de 10.

Durante el operativo también requisaron una Chevrolet Zafira, donde encontraron dos teléfonos celulares y documentación vinculada al investigado. Asimismo, secuestraron una camioneta Ford F-100, tres motocicletas y un automóvil Chevrolet Megane que estaban dentro del garage.

En el segundo allanamiento, realizado en el barrio 365 Viviendas, los policías detuvieron al principal sospechoso, un hombre de 50 años señalado como presunto responsable de la comercialización de drogas.

En ese lugar secuestraron además 52.550 pesos en efectivo, dos motocicletas y distintos elementos de interés para la causa. El hombre se encontraba acompañado por su pareja, de 45 años; una hija de 22 años; y dos menores de 1 y 8 años.

Elementos secuestrados por la Policía

Tras los procedimientos, la Justicia Federal dispuso la detención de cuatro personas: una mujer y tres hombres.

Además de la droga, la Policía secuestró:

7 dispositivos electrónicos

Dinero en efectivo

Una motocicleta Motomel

Una Chevrolet Zafira

Una motocicleta Beta Motors Zontes 310 c.c.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Villa Mercedes, mientras avanzan las pericias sobre los elementos incautados.