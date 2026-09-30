Secuestraron en San Luis una RAM con pedido judicial en la causa Hotesur

La Policía de San Luis secuestró este martes 29 de septiembre una camioneta RAM 2500 sobre la que pesaba un pedido judicial vigente en el marco de la causa Hotesur, expediente en el que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos y que tiene entre sus acusados a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez.

De acuerdo con el parte oficial, el vehículo había ingresado a la provincia el domingo 27 de septiembre y fue detectado por el pórtico ubicado en Santa Rosa del Conlara, a través del Anillo Digital Federal y su sistema de lectoras de dominios.

La camioneta fue localizada posteriormente mientras circulaba de sur a norte por la ruta provincial 1. A partir de la alerta generada por el sistema, efectivos policiales desplegados en la zona realizaron el procedimiento para interceptarla.

El operativo se concretó en el sector del puesto de control Casilla Los Molles, donde los uniformados verificaron la documentación del rodado y constataron la existencia del requerimiento judicial.

Según la información policial, el pedido de secuestro había sido emitido en febrero de 2019 por la Justicia Nacional.

Durante el procedimiento también se constató que el actual propietario de la camioneta es un hombre que reside en la provincia de San Luis.

Una vez verificada la vigencia de la medida, la RAM 2500 fue secuestrada y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

El pedido judicial y la causa Hotesur

El requerimiento sobre el vehículo está relacionado con el expediente N.º 11352/2014, que tramita en la Justicia Federal y dio origen a la denominada causa Hotesur.

Documentación judicial de ese expediente da cuenta de que la investigación estuvo centrada en presuntas maniobras vinculadas con sociedades y actividades comerciales de la familia Kirchner. La hipótesis de la acusación sostiene que parte de fondos provenientes de empresas vinculadas a Lázaro Báez habrían ingresado al patrimonio de la familia Kirchner bajo la apariencia de operaciones comerciales vinculadas, entre otras actividades, con la explotación hotelera.

Se trata de una acusación que deberá ser debatida en juicio oral. El Tribunal Oral Federal N.º 5 resolvió recientemente separar los procesos correspondientes a Hotesur y Los Sauces. El debate por Hotesur fue fijado para el 19 de marzo de 2027, mientras que el juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026.

Entre los acusados en Hotesur se encuentran Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez, entre otros. La causa aborda presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con la explotación de hoteles de la familia Kirchner.

El Anillo Digital permitió detectar la camioneta

De acuerdo con el parte de la Policía de San Luis, la detección del vehículo se produjo mediante las lectoras automáticas de patentes incorporadas al Anillo Digital Federal.

El sistema registró el ingreso de la RAM a territorio provincial el domingo 27 de septiembre a través del pórtico de Santa Rosa del Conlara. Dos días después, los efectivos lograron interceptarla cuando transitaba por la ruta provincial 1.

La utilización de lectores de dominio permite contrastar las patentes detectadas con alertas y requerimientos vigentes, generando avisos para que las fuerzas de seguridad puedan realizar las verificaciones correspondientes.

Tras el procedimiento de este martes, la camioneta quedó secuestrada a disposición de la Justicia, que deberá determinar las actuaciones posteriores en relación con el pedido judicial que pesaba sobre el vehículo.

Con información de: Policía de la Provincia de San Luis y documentación judicial de la causa Hotesur.