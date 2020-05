Seis hombres y dos mujeres fueron detenidos por celebrar una misa en plena cuarentena

Este domingo al mediodía, un grupo de feligreses rompió con el aislamiento social obligatorio y aunque “tomaron los recaudos necesarios” -según ellos- se reunieron en la iglesia de la Virgen de Lourdes de San Luis para “pedir por la salud”. Alertados por los vecinos, la Policía de La Provincia los detuvo por incumplimiento de la cuarentana obligatoria. Seis hombres y dos mujeres fueron trasladados a la Comisaría 2ª.

CONFIRMADO POR UNO DE LOS PARTICIPANTES…. ESTABAN EN MISA… Publicado por Sergio Daniel Sosa Isgro en Domingo, 3 de mayo de 2020

Entre los presentes, desde niños a adultos mayores, incluso el cura que tendría más de 80 años, estuvo en la ceremonia el ex policía y abogado Enrique Miranda, quien tuvo un momento para declarar a los medios mientras lo llevaban detenido: “Hay que decirlo de una vez por todas”, enunció provocador, y no le tembló la voz al comentar que “esto es un gran circo: acá no hay pandemia”.

Los vecinos que denunciaron el encuentro religioso en la capilla de Aristóbulo del Valle y San Juan, no sabían que se celebraba una misa a pesar de la cuarentena, sino que por el movimiento creían que a José, un sacerdote español octogenario, le había sucedido “algo relacionado a su salud”, ya que “está grande, casi sordo y con presión alta”, declararon algunos vecinos que observaban el procedimiento policial, sorprendidos por la acción que rompe con las órdenes establecidas a nivel mundial.

Al salir, mientras los detenidos subían a una traffic, Miranda se tomó el tiempo para excusar la desobediencia social, mientras los agentes lo esperaban.

“Se tomaron los recaudos necesarios”, “pidieron misa por gente fallecida”, y “por la salud de los infectados”, fueron algunas de las excusas que dijo el letrado a los medios presentes.

“La ley puede prever lo que quiera, pero en materia de fe le compete exclusivamente a la Iglesia Católica”, comentó Miranda ante un fuerte cruce de palabras con los periodistas, que intentaban procesar el porqué de una reunión entre menores y adultos mayores, las edades con más propensión a contagiarse.

Sin embargo, el abogado tenía mucho para exponer. “Hay que decirlo de una vez por todas”, enunció provocador, y no le tembló la voz al comentar que “esto es un gran circo: acá no hay pandemia” y fue más allá al confesar que “esta prisión domiciliaria que sufre la gente de San Luis por el gobierno puntano y nacional es una gran mentira, una farsa”, sostuvo Miranda, a pesar que él mismo diría que en China “nada más” murieron miles de personas “en una gripe común”, minimizó.

También dijo que juró “dar la vida por Dios, la Patria, los Santos Evangelios y mi prójimo”. Y fue más allá en sus provocaciones. “No voy a claudicar en mi fe. Está equivocado el Gobernador si cree que nos vamos a arrodillar ante él, es mentira”.

“Me parece perfecto que cumplamos con nuestra fe y respetemos a Dios antes que a los hombres”, expresó y agregó que la situación era una paradoja, ya que en pandemia y cuarentena, ellos se reunieron a pedir por la salud de todos.

“El trabajo de la policía fue correctísimo”, porque en todo momento tuvieron consideración de los presentes, aseguró Miranda mientras lo escoltaban al transporte.

Aunque no hay excepciones para nadie, ellos fueron “10 personas con todos los recaudos”, aseguró el vocero del encuentro, quien no pudo continuar con su conferencia ya que la Policía, cumpliendo con la reglamentación de cuidar a los ciudadanos, se lo llevó. “Hicieron un trabajo correctísimo”, resonaron las palabras del abogado.

En la Comisaría 2ª estos seis hombres y dos mujeres fueron imputados por incumplir la Ley 205. Les tomaron sus datos, les iniciaron causa y los liberaron. Por la edad, el cura párroco no fue detenido.

Mientras los feligreses hacían la señal de la cruz al retirarse, eran observados por los oficiales, quienes cargan la cruz diariamente en este cuidado intensivo a la población.