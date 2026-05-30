Semana de los Jardines en Villa Mercedes: más de 4 mil niños participaron de un colorido desfile sobre Avenida Mitre

Villa Mercedes vivió una verdadera fiesta de la infancia durante la celebración de la Semana de los Jardines, donde más de 4.000 niños y niñas protagonizaron un multitudinario desfile que llenó de color, música y fantasía la Avenida Mitre.

La tradicional actividad convocó a estudiantes de nivel inicial de distintos establecimientos educativos de la ciudad, quienes desfilaron acompañados por sus familias, docentes y autoridades municipales y provinciales.

Desde las primeras horas de la jornada, la avenida se transformó en un gran escenario al aire libre donde las sonrisas, los aplausos y el entusiasmo fueron los grandes protagonistas. Los pequeños lucieron originales producciones confeccionadas junto a sus maestras, con disfraces inspirados en animales, personajes fantásticos y temáticas recreativas.

Las coloridas pelucas, narices pintadas, vinchas con orejas, gorros creativos y múltiples accesorios dieron vida a un espectáculo visual que despertó la admiración del público presente.

La celebración estuvo acompañada por música, baile y diversas propuestas de animación que fortalecieron el espíritu festivo de una fecha especialmente dedicada a reconocer el trabajo de los jardines de infantes y el rol fundamental de la educación en la primera infancia.

Además del aspecto recreativo, la actividad promovió valores como la integración, la creatividad y la participación comunitaria, consolidándose como uno de los eventos más esperados por las instituciones educativas de la ciudad.

Con una importante convocatoria y un clima de celebración familiar, la Semana de los Jardines volvió a demostrar el compromiso de la comunidad educativa de Villa Mercedes con el desarrollo y bienestar de los más pequeños.