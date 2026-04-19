Semana gris en Villa Mercedes: continúan las lluvias y las temperaturas mínimas bajarán a 8°C

Villa Mercedes inicia una semana marcada por la inestabilidad climática, con jornadas mayormente nubladas, lluvias intermitentes y temperaturas bajas, según los pronósticos oficiales.

El domingo comenzó con precipitaciones desde la madrugada, dando lugar a un escenario gris y húmedo que, de acuerdo a la Red de Estaciones Meteorológicas, se mantendrá sin mejoras significativas durante el resto de la jornada, con cielo cubierto tanto por la tarde como por la noche.

Para el lunes, se anticipa un día con lloviznas persistentes y cielo totalmente cubierto, acompañado por temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 14°C, consolidando un ambiente fresco en la ciudad.

El martes continuará la misma tendencia, con condiciones frescas y nubosidad predominante. Las temperaturas se moverán entre los 8°C de mínima y los 18°C de máxima, sin cambios relevantes en el panorama general.

En tanto, el miércoles mantendrá el patrón climático, con cielo mayormente cubierto y estabilidad en las condiciones, sin indicios de mejoras significativas en el corto plazo.

Este tipo de condiciones responde a un ingreso de aire húmedo y frío típico del otoño en la región central del país, lo que genera jornadas con baja amplitud térmica y persistente nubosidad.