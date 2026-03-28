Semana Santa en Villa Mercedes: agenda completa con celebraciones religiosas, Vía Crucis y propuestas culturales

Villa Mercedes se prepara para vivir una Semana Santa con una agenda cargada de actividades religiosas, culturales y comunitarias que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. La propuesta incluye celebraciones litúrgicas tradicionales, representaciones teatrales y opciones pensadas tanto para vecinos como para visitantes.

El cronograma comenzará el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos. A las 11, en la plaza San Martín, se realizará la bendición de olivos y palmas a cargo del padre Sergio Simunovich, decano de la parroquia Sagrado Corazón y del decanato local. Luego, los fieles participarán de una procesión hasta la iglesia, donde se celebrará la misa central.

El lunes 30 a las 18, tendrá lugar la bendición de la Plazoleta y Cruz de Madera, ubicada en el extremo sur de la calle Lavalle, en la zona de El Lago. Este espacio fue creado en 2001 tras las inundaciones que provocaron la caída del puente sobre el Río Quinto, y con el tiempo se convirtió en un sitio de oración y memoria para la comunidad.

Uno de los eventos destacados será el Vía Crucis Viviente del martes 31 a las 21, que comenzará en la plaza Verónica Bailone y recorrerá distintas calles hasta llegar a la plaza Pringles, finalizando en la parroquia San Roque con una bendición especial. La puesta estará a cargo del grupo de teatro Federico García Lorca junto a integrantes del Instituto Folclórico Argentino y Latinoamericano “Coronel Lucio B. Mansilla” (IFAL).

Recorrido por siete iglesias y propuestas de turismo religioso

Entre las actividades tradicionales se destaca el recorrido por siete iglesias, que contará con transporte gratuito dispuesto por la Municipalidad de Villa Mercedes. Los colectivos partirán desde las parroquias San Roque, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de Pompeya (barrio AT2) y Nuestra Señora de Guadalupe (La Ribera).

Los recorridos se realizarán el jueves desde las 21 y el viernes a partir de las 9, con inscripción previa en la oficina de Turismo ubicada en Urquiza 33, en el horario de 8 a 13 y de 14 a 20. La iniciativa busca facilitar la participación de vecinos sin movilidad propia y potenciar el turismo religioso durante el fin de semana largo.

Viernes Santo: procesiones, misa y representaciones

El Viernes Santo a las 10:30, partirá desde la parroquia Sagrado Corazón una caravana con la imagen de Jesús Nazareno, que recorrerá Avenida Mitre, Pringles, Pedernera, Hilario Cuadros y Aviador Origone, para regresar al punto de inicio. La imagen fue traída desde México por el monseñor Francisco Miranda, pensada especialmente para este tipo de celebraciones.

Por la noche, a las 20, se celebrará la misa de vigilia pascual en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, con bendición del fuego, del cirio, del agua bautismal y renovación de promesas.

A las 21, se realizará otro Vía Crucis Viviente, organizado por el grupo scout N°250 Fray Mamerto Esquiú, que partirá desde la parroquia del Carmen y finalizará en la gruta de Nuestra Señora de Lourdes.

Feria Pascual y propuestas culturales

Además, desde el jueves 2 hasta el domingo 5, entre las 17 y las 22, se desarrollará la Feria Pascual de artesanos y emprendedores en las plazas del Mercado y San Martín, sumando una propuesta cultural y comercial a la agenda.

Según explicó la secretaria general de Cultura, Turismo y Deporte, Carolina Sosa, todas las actividades fueron coordinadas junto a parroquias locales, el equipo de Culto de la provincia y distintas áreas municipales, con el objetivo de ofrecer propuestas abiertas a la comunidad y a quienes visiten la ciudad durante el fin de semana largo.