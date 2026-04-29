Senado debate reforma de salud mental: buscan habilitar internaciones no voluntarias y reconocer las adicciones como enfermedad

El Senado de la Nación avanza en el tratamiento de una reforma a la ley de salud mental que introduce modificaciones sensibles en el sistema sanitario argentino. Entre los puntos centrales, se analiza la posibilidad de habilitar internaciones no voluntarias en determinados casos y la incorporación de las adicciones como enfermedad, lo que implicaría un cambio de paradigma en su abordaje.

La iniciativa se discute en comisiones y genera posiciones diversas tanto en el ámbito político como entre profesionales de la salud y organizaciones sociales.

Cambios en internaciones y criterios médicos

Uno de los ejes del proyecto apunta a flexibilizar las condiciones para las internaciones involuntarias, actualmente restringidas por la legislación vigente. La propuesta busca permitir este tipo de medidas cuando exista un riesgo cierto para la persona o terceros, con intervención médica y controles judiciales.

El planteo surge en medio de debates sobre la efectividad del sistema actual, que prioriza tratamientos ambulatorios y limita las internaciones prolongadas.

Adicciones como enfermedad: un cambio estructural

Otro punto relevante es el reconocimiento explícito de las adicciones como una enfermedad dentro del marco de la salud mental. Esta modificación implicaría fortalecer políticas públicas específicas, con mayor acceso a tratamientos y cobertura dentro del sistema de salud.

Desde distintos sectores sostienen que este enfoque permitiría un abordaje más integral, alejando la problemática del plano exclusivamente social o penal.

Debate político y social

El tratamiento en el Congreso de la Nación abre una discusión más amplia sobre los alcances del Estado en materia de salud mental, derechos individuales y políticas de prevención.

Mientras algunos legisladores consideran que la reforma es necesaria para responder a situaciones críticas que hoy quedan sin contención, otros advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos y autonomía de los pacientes.

El debate continuará en los próximos días con la participación de especialistas, organizaciones y funcionarios, en un contexto donde la salud mental se posiciona como uno de los desafíos centrales del sistema sanitario argentino.