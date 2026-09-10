Senado: el Gobierno logró avanzar con la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II

El Gobierno nacional avanzó en el Senado con dos de las iniciativas económicas que considera prioritarias: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II. El oficialismo busca completar su aprobación legislativa durante septiembre.

Los proyectos, que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, fueron analizados este miércoles en comisiones de la Cámara alta. La Libertad Avanza logró reunir apoyos de bloques aliados para avanzar con los dictámenes y ahora trabaja para llevar las iniciativas al recinto.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, buscará convocar a una sesión para el próximo jueves 17 de septiembre, en la que el Gobierno intentará convertir ambos proyectos en ley.

Qué propone la reforma del Banco Central

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central avanzó en un plenario de las comisiones correspondientes después de las exposiciones del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Uno de los principales puntos de la iniciativa establece como objetivo central del organismo la preservación del valor de la moneda.

El proyecto también busca restringir la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional y limitar el uso de la emisión monetaria como mecanismo para cubrir el déficit fiscal.

Además, propone modificar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a consolidar un Banco Central concentrado fundamentalmente en la estabilidad monetaria y separado de las necesidades de financiamiento del sector público.

Inocencia Fiscal II: cambios para incorporar fondos al sistema formal

El segundo proyecto impulsado por el oficialismo es Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca incentivar la incorporación al circuito financiero formal de fondos que actualmente permanecen fuera del sistema.

Uno de sus principales ejes consiste en ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, flexibilizando las condiciones para acceder al esquema.

Entre las modificaciones contempladas aparece la eliminación de determinados topes para ingresar al régimen simplificado y cambios sobre el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración.

La iniciativa establece que será considerada significativa una diferencia que implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

El objetivo declarado del Gobierno es generar condiciones que permitan que ahorros y divisas mantenidos fuera del circuito formal puedan incorporarse al sistema económico.

El oficialismo apunta al 17 de septiembre

Con el avance conseguido en las comisiones, La Libertad Avanza busca concentrar ahora las negociaciones en la conformación de una mayoría que permita aprobar las iniciativas en el recinto.

La estrategia parlamentaria apunta a realizar una sesión el jueves 17 de septiembre, donde también podrían incorporarse otros asuntos pendientes, entre ellos el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diferentes pliegos judiciales.

El oficialismo pretende avanzar con estas reformas antes de que la agenda legislativa quede atravesada por el debate del Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre.

En paralelo, también obtuvo dictamen favorable el proyecto que crea el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), destinado a promover inversiones productivas mediante beneficios impositivos.