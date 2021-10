Sentido homenaje a Maradona entre los “Cebollitas” y los “Campeones del 86”

Los ex compañeros de Maradona, tanto en su etapa de adolescente como en la gloria con la camiseta albiceleste, lo homenajearon con un partido benéfico a 61 años de su nacimiento.

Un sentido homenaje se realizó hoy en el estadio de Argentinos Juniors, entre los ex jugadores del recordado equipo Los Cebollitas y los Campeones del Mundo con la Selección argentina en México 86, para recordar la fecha de nacimiento de Diego Maradona.

En el estadio que lleva el nombre del recordado fallecido ex capitán de la Selección argentina, en Boyacá y Juan Agustín García, en el barrio porteño de La Paternal, los hinchas del “bicho” homenajearon a su hijo pródigo.

“El Diego para mi significa lo mismo que para todos los argentinos. Es lo mejor”, así se refirió a Maradona el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien se hizo presente en el partido.

Los hinchas de Argentinos tuvieron el ingreso a la cancha con el canje de una merienda, que debían donar para el proyecto “Ser Semillero” que impulsa el club.

El partido tuvo a renombrados ex jugadores que disputaron el Mundial de México 86 con Maradona, pero además estuvieron apoyando el evento el entrenador de la Selección argentina Sub 20, Fernando “Bocha” Batista y el ex defensor de Argentinos Juniors y la albiceleste, Fernando Cáceres.

“Los Cebollitas” fue el equipo que integró Maradona en las inferiores de Argentinos Juniors, en torneos regionales, y que deslumbró a más de un espectador.

Ese equipo que fue conducido por Francis Cornejo, descubridor de “Pelusa”, tuvo un récord de 136 partidos invictos, y más tarde Maradona debutaría a los 16 años en la primera del equipo de La Paternal.