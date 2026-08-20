Sergio Denis: la Justicia rechazó la indemnización y atribuyó el accidente a una “autopuesta en peligro”

La Justicia de Tucumán rechazó la demanda de indemnización impulsada por los hijos de Sergio Denis por el accidente que sufrió el cantante en el Teatro Mercedes Sosa, episodio ocurrido en marzo de 2019 y tras el cual permaneció internado durante más de un año hasta su muerte.

El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán atribuyó la causa directa del accidente a una “autopuesta en peligro” del propio artista, al considerar que retrocedió de espaldas sobre una pasarela mientras cantaba y miraba al público, sin verificar el recorrido.

La resolución generó repercusión debido a que la familia había reclamado una reparación económica contra el Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y el entonces titular del ente teatral, Raúl Francisco Armisén.

La fundamentación de la Justicia

Según se conoció sobre el contenido de la sentencia, el tribunal consideró que la conducta del músico resultó determinante para que se produjera la caída.

El periodista Martín Candalaft dio detalles del fallo en el programa DDM y señaló que los magistrados determinaron que la muerte estuvo vinculada a una “autopuesta en peligro”, criterio utilizado para descartar la responsabilidad atribuida al teatro en la demanda.

De acuerdo con el fragmento de la resolución difundido en televisión, el hecho ocurrió cuando Denis retrocedió de espaldas sobre la pasarela mientras cantaba y observaba al público, sin verificar la línea de marcha, hasta caer al foso de orquesta, de aproximadamente tres metros de profundidad.

Además de rechazar el pedido indemnizatorio, la resolución habría dispuesto que las costas judiciales sean afrontadas por la parte demandante.

La decisión podría ser apelada por los familiares del reconocido cantante.

Cómo fue el accidente de Sergio Denis

El accidente ocurrió el 11 de marzo de 2019, mientras Sergio Denis brindaba un recital en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán.

Durante la presentación, el artista caminó por el escenario mientras interpretaba una canción y cayó al foso ubicado delante del escenario, desde una altura cercana a los tres metros.

Tras el impacto sufrió graves lesiones, principalmente traumatismos craneales, y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.

El músico permaneció internado durante aproximadamente 14 meses, sin lograr recuperarse de las consecuencias del accidente.

Finalmente, Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años, mientras permanecía internado en la Clínica ALCLA de Buenos Aires.

El episodio abrió desde entonces una discusión judicial en torno a las condiciones de seguridad del teatro, particularmente por las características del foso y su señalización. La familia del cantante buscó establecer responsabilidades civiles y obtener una indemnización, reclamo que ahora fue rechazado por la Justicia tucumana.

La resolución conocida en las últimas horas representa un fallo adverso para los hijos del artista, aunque la controversia judicial podría continuar si la familia decide recurrir la sentencia ante una instancia superior.