Sergio Feferovich llega a Villa Mercedes con “La música de las ideas”, una experiencia interactiva única

Villa Mercedes se prepara para recibir a una figura de nivel internacional. El próximo viernes 8 de mayo a las 21 horas, el prestigioso director de orquesta y pianista Sergio Feferovich presentará su espectáculo “La música de las ideas” en el Teatro El Viejo Mercado, una propuesta que trasciende el formato tradicional de concierto.

La iniciativa propone una experiencia distinta: no se trata solo de escuchar música, sino de comprenderla, sentirla y vivirla desde adentro. A través de un formato dinámico, el artista invita al público a sumergirse en las historias detrás de distintas obras, desde el repertorio clásico hasta piezas populares, conectando la música con emociones, ideas y situaciones de la vida cotidiana.

Una experiencia interactiva que rompe el molde tradicional

Con una trayectoria académica destacada —incluyendo formación en la Johns Hopkins University—, Feferovich combina su conocimiento musical con una capacidad comunicativa que lo distingue. En escena, utiliza el humor, ejemplos cotidianos y anécdotas de grandes compositores para explicar cómo la música atraviesa la vida diaria.

Uno de los aspectos más destacados del espectáculo es su carácter participativo. Lejos de una charla convencional, el público se convierte en protagonista: el artista organiza un coro colectivo, propone juegos y genera momentos de interacción directa que transforman la experiencia en algo memorable.

Según detalla la gacetilla oficial, no se trata de una exposición pasiva, sino de una propuesta que mezcla creatividad, aprendizaje y entretenimiento, generando un cambio en la percepción del espectador sobre el rol de la música como herramienta de conexión y bienestar .

Un espectáculo que une arte, emociones y reflexión

“La música de las ideas” plantea un recorrido que invita a reflexionar sobre el impacto del arte en la vida cotidiana. La propuesta resalta el valor de la música como refugio, como motor creativo y como espacio de encuentro, tanto individual como colectivo.

El espectáculo ya ha recorrido distintos escenarios con gran aceptación, consolidando a Sergio Feferovich como un referente en la divulgación musical, capaz de acercar conceptos complejos a públicos diversos con un lenguaje accesible y atractivo.

Entradas y convocatoria

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital EntradaWeb, y se espera una importante convocatoria en la ciudad, dada la relevancia del artista y el formato innovador del evento.

La llegada de Feferovich a Villa Mercedes representa una oportunidad cultural destacada, que combina formación, entretenimiento y participación en una misma propuesta.