Sergio Massa reconoció la derrota y felicitó a Javier Milei

El ministro de Economía y aspirante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, reconoció la derrota y felicitó al libertario Javier Milei al que calificó como el “presidente de los próximos cuatro años”.

Lo hizo desde el búnker ubicado en el Complejo C, desde donde reveló que junto al presidente Alberto Fernández trabajarán desde mañana en la transición democrática.

“Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió”, sostuvo el funcionario.