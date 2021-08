Severa advertencia: “el mundo está al borde de una catástrofe climática”

A sólo 85 días de la conferencia climática en Glasgow y en vísperas de que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) publique un duro informe, el ministro del clima y jefe de la COP26 del Reino Unido, Alok Sharma, instó a encarar una acción urgente para abordar el cambio climático o el mundo pronto se enfrentará a una “catástrofe“.

“Se ve a diario lo que está sucediendo en todo el mundo. El año pasado fue el más caluroso registrado, la última década la más calurosa registrada”, señaló en declaraciones al Observer.

Good to speak with @fionaharvey ahead of the @IPCC_CH report due tomorrow

👇 #COP26https://t.co/ydQooz1AFw

— Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) August 8, 2021