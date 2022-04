Siete años de búsqueda: Encontró a su familia biológica en Villa Mercedes

VIDEO GENTILEZA DANIEL ARCE

Acostumbrado a hacer miles de encuestas telefónicas para su trabajo, realizó una investigación minuciosa desde Mendoza, donde se crió y donde reside, para poder encontrar a su familia biológica en Villa Mercedes, luego de siete años de búsqueda y toda una vida repleta de dudas.

Que su nacimiento fue en 1978, en plena dictadura militar, era una de las pocas certezas que le habían quedado al hombre de 43 años luego de confirmar que las sospechas que arrastraba desde niño eran ciertas y que los datos que tenía sobre sus orígenes eran totalmente falsos.

Sostuvo que en su barrio de la infancia, en la localidad de Las Heras, era “un secreto a voces” que él había llegado desde bebé sin que su madre hubiera estado embarazada. “Pero como era la época de la dictadura, nadie se metió ni dijo nada”, lamentó.

Hubo un episodio, cuando tenía solo 11 años, que sirvió como combustible para acelerar todavía más los interrogantes que ya tenía sobre su nacimiento. “Un amigo, en una pelea, me dijo: ‘¡Callate, si vos sos adoptado!’”. Ahí empezó a tomar forma esa inquietud que yo tenía, pero mis padres me lo negaban. No lo decían porque eso les habían recomendado los médicos que participaron en ese momento, porque era una adopción ilegal y un robo de identidad”, afirmó.

Desde ese momento, Gustavo comenzó una relación complicada con quienes lo criaron, quienes durante décadas desmintieron todos los rumores. Hasta hace siete años atrás, cuando su padre adoptivo enfermó de cáncer y le confesó toda la verdad.

Le reveló algunos nombres que le sirvieron para empezar a rastrear sus raíces, sobre todo con un dato fundamental: lo habían llevado recién nacido desde Villa Mercedes.

