Siete entidades rurales de San Luis reclamaron una fiscalía especializada tras un caso de abigeato

Siete entidades rurales de San Luis expresaron su preocupación por los hechos de abigeato y pidieron la creación de una Fiscalía Rural Agropecuaria. El planteo se conoció después de un procedimiento policial por la faena ilegal de cuatro vacunos cerca de Villa Mercedes.

El caso comenzó con una denuncia realizada el 24 de septiembre en un establecimiento rural de Liborio Luna, a unos 20 kilómetros de Villa Mercedes. El encargado del campo constató que habían faenado cuatro animales Aberdeen-Angus: tres de pelaje negro y uno colorado.

Durante la investigación, la Policía interceptó un furgón Renault Express que transportaba aproximadamente 480 kilos de carne vacuna. Dos hombres, de 34 y 27 años, fueron demorados. En procedimientos posteriores se secuestraron cueros, restos de vísceras y elementos presuntamente utilizados para la faena. Uno de los cueros tenía la marca del establecimiento denunciante.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 5 de la Segunda Circunscripción Judicial, los dos hombres fueron notificados de la imputación y recuperaron la libertad una vez cumplido el plazo de demora. La carne y parte de los cueros fueron restituidos al damnificado; continúa pendiente establecer la procedencia de otro cuero. Recuperar la libertad no implica que la causa haya concluido.

El reclamo de las entidades rurales

En un comunicado conjunto fechado el 28 de septiembre en Villa Mercedes, las organizaciones manifestaron su preocupación por la reiteración de robos de animales y hechos de faena clandestina. Según señalaron, la respuesta judicial frente a estos casos genera entre los productores una sensación de impunidad.

Las entidades aclararon que las restricciones de la libertad deben respetar las garantías constitucionales y la legislación penal. Aun así, reclamaron respuestas para quienes denuncian el robo de ganado y propusieron crear una fiscalía dedicada a los delitos agropecuarios.

El documento fue suscripto por la Sociedad Rural Río Quinto, la Sociedad Rural del Valle del Conlara, la Sociedad Rural del Norte de San Luis, la Sociedad Rural del Rosario, la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract, la Sociedad Rural de San Luis y la Sociedad Rural de Unión.