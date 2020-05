Sin dictado presencial de clases: desde el próximo martes las escuelas tendrán guardias mínimas

“La idea es tener presencia en los establecimientos educativos, ver cómo se encuentran los edificios y si hay problemas solucionarlos”, aclaró el gobernador Alberto Rodríguez Saá, al tiempo que recalcó: “Esto no significa que comenzarán las clases”.

El primer mandatario provincial ratificó este viernes lo adelantado el pasado miércoles, a lo que el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff, acotó: “Respetando las resoluciones 36 y 50, que realizaremos oportunamente en el marco de las medidas preventivas frente a la pandemia del Covid-19, desde el próximo martes comenzarán a concurrir a los establecimientos sus directivos, docentes, administrativos y personal de maestranza, formando una guardia mínima de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 14:00. Su labor será relevar lo que sea necesario, verificar cómo están los edificios para poner todo a punto, determinar lo que haga falta y recibir los elementos de limpieza que iremos entregando, para que todo esté en condiciones para, cuando sea el momento oportuno, se dé el regreso a clases”.

El titular de la cartera educativa destacó además que “estarán exceptuadas las personas contempladas en grupos de riesgo, quienes deberán acreditarse en el portal www.sanluis.gov.ar/coronavirus”.

Rodríguez Saá ratificó que “este proceso se irá dando lentamente a partir del próximo martes, con los directivos, administrativos, personal de maestranza, el que no esté en grupo de riesgo. Lo que haremos será mirar la escuela para que todo esté en condiciones cuando vuelvan los chicos a clases, que será en dos meses, quizá en tres o puede que no este año; de momento no lo sabemos. Pero sí queremos que todo esté en condiciones e ir estudiando cómo podría retomarse la actividad en las aulas, si será en grupos, también el modo de cómo manejarnos con mobiliario, analizar los contenidos y la calidad educativa; temas que iremos analizando”.

Por último, el gobernador se declaró “muy agradecido a los docentes, a toda la comunidad educativa, a los padres y a los chicos, que en todo este tiempo han estado trabajando muy bien a pesar de esta situación tan difícil. Los docentes lo están haciendo maravillosamente bien, dando clases virtuales, por lo que todos estamos agradecidos y muy satisfechos”.