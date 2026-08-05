Sin respaldo político, el oficialismo eliminó la cláusula de venta de tierras a extranjeros para garantizar la sesión en el Senado

El Gobierno nacional modificó su estrategia parlamentaria y resolvió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de comprobar que no contaba con el respaldo suficiente para aprobar la iniciativa en el Senado de la Nación.

La decisión fue adoptada pocas horas antes de la sesión prevista para este jueves, con el objetivo de evitar una nueva derrota legislativa y preservar el tratamiento del resto del proyecto. La medida llegó después de que varios gobernadores aliados y senadores dialoguistas manifestaran su rechazo a la reforma sobre tierras rurales.

El capítulo eliminado proponía modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros, uno de los aspectos que mayor resistencia había generado tanto dentro del Congreso como entre distintos sectores políticos y sociales. En los últimos días, el oficialismo había intentado destrabar el conflicto con una propuesta intermedia que elevaba el límite permitido del 15% al 25%, aunque esa alternativa tampoco logró reunir los apoyos necesarios.

Según trascendió, el rechazo de mandatarios provinciales considerados cercanos al Gobierno terminó por desarticular la estrategia legislativa. La posibilidad de sufrir una nueva derrota obligó a La Libertad Avanza a retirar por completo el capítulo para asegurar el quórum y el tratamiento del resto de la ley.

Un proyecto que generó fuertes diferencias

La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada busca introducir diversas modificaciones vinculadas al régimen de propiedad, desalojos y expropiaciones. Sin embargo, el punto relacionado con la flexibilización de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros se convirtió en el principal foco de conflicto político desde su presentación.

El tratamiento de la iniciativa ya había sido postergado en reiteradas oportunidades debido a la falta de acuerdos entre el oficialismo y sus aliados parlamentarios. Finalmente, la eliminación de ese capítulo permitió destrabar la negociación para avanzar con el resto del proyecto durante la sesión convocada en la Cámara alta.

La decisión representa un revés político para el Gobierno, que debió resignar uno de los ejes centrales de la iniciativa con el fin de evitar una nueva derrota legislativa y sostener la agenda parlamentaria prevista para esta semana.