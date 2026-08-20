Sismo de 7,2 grados sacudió el sur de Perú: reportaron tres heridos y daños en viviendas, escuelas y centros de salud

Un sismo de magnitud 7,2 se registró este jueves en el sur de Perú, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El movimiento tuvo una profundidad de 108 kilómetros y fue percibido en varias regiones del país. Un reporte preliminar informó tres heridos leves, 22 viviendas afectadas, seis colegios dañados y 12 postas médicas con daños.

Un fuerte movimiento telúrico sorprendió este jueves a habitantes del sur de Perú. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró el sismo a las 13:00, con una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

De acuerdo con el reporte del IGP, la intensidad alcanzó el nivel III-IV en Coracora. El temblor también fue percibido en Ayacucho, Arequipa, Ica, Apurímac, Cusco y Moquegua.

En Lima, el movimiento fue percibido principalmente en los sectores altos de edificios. Testimonios recogidos tras el sismo señalaron que el movimiento fue prolongado y se extendió durante aproximadamente un minuto.

Tres heridos y daños en viviendas

En las primeras horas posteriores al sismo, las autoridades iniciaron un relevamiento para determinar el alcance de los daños en las zonas cercanas al epicentro.

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, informó ante el Pleno que el movimiento dejó tres personas heridas de carácter leve y 22 viviendas afectadas en Coracora.

Además, se reportaron derrumbes menores en algunas viviendas de la sierra sur y daños en infraestructura educativa y sanitaria.

El relevamiento preliminar identificó afectaciones en seis colegios y 12 postas médicas, mientras continúa la evaluación de establecimientos y viviendas en distintos centros poblados de la provincia de Parinacochas.

Operativo de asistencia y evaluación

Ante la emergencia, el director de la Dirección Desconcentrada del INDECI Ayacucho y el gobernador regional se trasladaron hacia las zonas afectadas para coordinar las tareas de evaluación y asistencia.

También fueron movilizados equipos de intervención rápida y especialistas del GIRED, con el objetivo de relevar daños y brindar apoyo a las comunidades afectadas.

Las Fuerzas Armadas mantienen el estado de alerta en la región y dispusieron apoyo aéreo para las tareas de asistencia, particularmente en sectores vinculados con la Panamericana Sur.

Según los reportes difundidos durante la jornada, el sismo registró posteriormente 10 réplicas de muy pequeña magnitud, que no fueron percibidas por la población.

Las autoridades continúan con el monitoreo de Parinacochas y otras zonas del sur peruano para determinar si existen nuevos daños y garantizar la asistencia a las personas afectadas.