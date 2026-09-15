Sismo de magnitud 3,5 se registró en San Luis: el epicentro estuvo al sur de Beazley

Un sismo de magnitud 3,5 se registró durante la mañana de este martes 15 de septiembre en la provincia de San Luis, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 7:23:14 y presentó una profundidad de siete kilómetros, por lo que se trató de un evento sísmico relativamente superficial.

Según los datos reportados, el epicentro se localizó 27 kilómetros al sudoeste de Varela, 54 kilómetros al sur de Beazley y 77 kilómetros al noroeste de Nueva Mapa.

Las coordenadas determinadas para el movimiento fueron -34.246 de latitud y -66.697 de longitud.

El INPRES estableció una magnitud de 3,5 para el fenómeno.

Actividad sísmica en San Luis

Aunque la actividad sísmica de San Luis suele ser menos frecuente e intensa que la registrada en provincias cordilleranas como San Juan y Mendoza, el territorio puntano presenta periódicamente movimientos de baja y moderada magnitud.

De hecho, durante 2026 el INPRES registró otros eventos con epicentro en territorio provincial. El 21 de junio, por ejemplo, un sismo de magnitud 2,8 y 18 kilómetros de profundidad tuvo su epicentro 25 kilómetros al noroeste de Villa Mercedes y fue percibido levemente en la ciudad.

El organismo nacional mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio argentino y publica los datos técnicos correspondientes a cada movimiento detectado.