Sismo de magnitud 5,2 sacudió Chiapas y volvió a activar las alarmas en el sur de México

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este domingo cerca de Puerto Madero, en el estado mexicano de Chiapas, en una zona próxima a la frontera con Guatemala. El movimiento ocurrió a las 10:52, hora local, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano, elaborado a partir de datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Hasta el momento, no se informaron personas lesionadas ni daños materiales como consecuencia del movimiento telúrico. Los organismos de monitoreo mantienen el seguimiento de la situación en las localidades cercanas al epicentro.

Un reporte que todavía puede ser actualizado

El Servicio Geológico Colombiano advirtió que la información difundida es preliminar y puede modificarse a medida que avance la revisión de los registros sísmicos.

El fenómeno se produjo en una jornada marcada por actividad sísmica en distintos puntos de México, con reportes de movimientos en zonas como Coyuca de Benítez, Tonalá, Puerto Escondido y Agua Prieta.

La ubicación del epicentro, en el sur del territorio mexicano y próxima a Guatemala, mantiene bajo observación a las autoridades y organismos especializados en monitoreo sísmico.

Más de 1.690 réplicas tras el terremoto de julio

El nuevo movimiento se suma a la actividad registrada después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 17 de julio de 2026 frente a las costas de Ciudad Hidalgo, también en el estado de Chiapas.

Desde aquel evento, los informes sismológicos contabilizaron más de 1.690 réplicas, mientras que la más intensa alcanzó una magnitud de 6,5.

La actividad posterior al terremoto mantiene a las autoridades en alerta y bajo monitoreo permanente, aunque el sismo de este domingo no generó, hasta el momento, reportes de consecuencias graves.