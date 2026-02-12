Sismo de magnitud 6.1 en Chile se sintió en San Luis y generó alerta en Cuyo

No se reportaron daños ni personas afectadas hasta el momento

Un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Chile se percibió durante la mañana de este jueves en la provincia de San Luis, generando sorpresa entre vecinos de distintos puntos del territorio provincial y de la región de Cuyo.

El movimiento ocurrió a las 10:34 y fue percibido en distintas ciudades cuyanas

El movimiento telúrico se registró a las 10:34 y fue confirmado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que ubicó el epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la región de Región de Coquimbo.

Según el informe oficial, el fenómeno alcanzó una magnitud de 6.1 Mwp y tuvo una profundidad de 54 kilómetros, características que explican por qué pudo sentirse a cientos de kilómetros del epicentro, incluyendo territorio argentino.

Repercusiones en San Luis y otras provincias

En distintas localidades de San Luis, vecinos reportaron vibraciones en viviendas y edificios, especialmente en estructuras en altura. También hubo reportes similares en otras provincias de la región cuyana.

Además, numerosos usuarios informaron haber recibido notificaciones preventivas en sus teléfonos celulares a través de sistemas de alerta temprana, lo que incrementó momentáneamente la inquietud.

Hasta el momento, no se difundieron reportes oficiales de daños materiales ni personas afectadas, tanto en territorio chileno como en las provincias argentinas donde el movimiento fue percibido.

Cabe recordar que la región cordillerana es una de las zonas de mayor actividad sísmica del continente debido a la interacción de placas tectónicas en el borde occidental de América del Sur.