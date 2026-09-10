SITUNViMe cuestionó al Gobierno por los salarios universitarios y denunció incumplimiento de una cautelar

El Sindicato de Trabajadores Nodocentes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (SITUNViMe) cuestionó el informe presentado por el Gobierno nacional ante la Justicia en el marco del conflicto por el financiamiento universitario y aseguró que la recomposición salarial implementada no representa un cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente.

Desde la organización gremial señalaron que los incrementos otorgados continúan por debajo de la evolución de los precios y advirtieron que los trabajadores universitarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo superior al 30%.

El reclamo de SITUNViMe por los salarios

La controversia se centra en la interpretación de las actualizaciones salariales realizadas durante los últimos años.

Según el informe oficial cuestionado por SITUNViMe, el Gobierno sostiene que dio cumplimiento al artículo 5 de la Ley 27.795 y que los salarios universitarios fueron actualizados de manera acumulativa en un 226,80% hasta junio de 2026, incluyendo un incremento del 21,33% dispuesto en junio.

El sindicato nodocente rechaza esa interpretación y afirma que los porcentajes informados no implican una recuperación integral de los ingresos, debido al deterioro acumulado frente a la inflación.

Para la organización gremial, la discusión debe contemplar la evolución real del poder adquisitivo y no limitarse a los porcentajes nominales aplicados sobre los salarios.

Una causa que llegó hasta la Corte Suprema

El conflicto también tiene un capítulo judicial.

La causa CAF 39475/2025, vinculada al financiamiento universitario, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmara una medida cautelar dictada previamente en primera instancia.

En junio de 2026, la Corte desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional, de acuerdo con los antecedentes consignados en el planteo gremial.

En este contexto, SITUNViMe sostiene que las medidas implementadas posteriormente por Nación no alcanzan para considerar cumplida de manera efectiva la resolución judicial.

Sin acuerdo en la negociación paritaria

El frente salarial continúa abierto.

La última propuesta oficial contempla un 3% para septiembre, que se suma a otro 3% para octubre, porcentajes que fueron rechazados por las organizaciones sindicales universitarias.

El Gobierno convocó nuevamente a los representantes gremiales a una reunión paritaria para el 17 de septiembre, después de que las negociaciones anteriores finalizaran sin acuerdo.

La distancia entre las posiciones sigue siendo significativa: mientras el Ejecutivo nacional sostiene que realizó actualizaciones y recomposiciones, los sindicatos consideran que esos aumentos resultan insuficientes frente a la pérdida salarial acumulada.

También cuestionaron la actualización de las Becas Manuel Belgrano

El documento difundido por SITUNViMe también aborda la situación de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

Mediante la Resolución 544/2026, el Gobierno nacional estableció un monto mensual de $187.495 desde junio de 2026.

Desde el sindicato sostienen que la actualización tampoco alcanza para compensar el incremento del costo que enfrentan los estudiantes para permanecer dentro del sistema universitario y reclaman una política de becas que acompañe esa evolución.

El conflicto universitario suma nuevas medidas

Las diferencias salariales y presupuestarias derivaron en nuevas acciones gremiales en las universidades nacionales.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales, del que forma parte la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), definió un calendario de protestas durante septiembre.

Entre las actividades anunciadas figura una jornada nacional de clases públicas para el 15 de septiembre y un acto frente al Palacio Pizzurno el 17 de septiembre, jornada que coincidirá con la nueva convocatoria a las paritarias docente y nodocente.

Además, las organizaciones gremiales comenzaron a preparar una quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.

De esta manera, el conflicto por los salarios, las becas estudiantiles y el financiamiento de las universidades nacionales vuelve a ocupar el centro de la agenda, mientras los gremios reclaman una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo y el Gobierno defiende las actualizaciones implementadas.