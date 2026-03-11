Skay y Los Fakires llegan a San Luis: el histórico guitarrista de Patricio Rey tocará el 28 de marzo en Comuna Club

La escena del rock nacional tendrá una nueva cita en la provincia de San Luis: Skay Beilinson, histórico guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presentará junto a Los Fakires el próximo sábado 28 de marzo en Comuna Club, en un espectáculo al aire libre que promete ser uno de los eventos musicales más destacados del mes.

El show se realizará en el predio ubicado en Colón Extensión Sur y Ruta 3, en la Ciudad de San Luis, con un escenario XL preparado para recibir a cientos de seguidores del músico que marcó a varias generaciones dentro del rock argentino.

Una figura central del rock nacional

Dueño de una trayectoria que atraviesa décadas, Skay Beilinson es considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional. Su estilo de guitarra —filoso, melódico e inconfundible— formó parte de la identidad sonora de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más emblemáticas de la historia musical argentina.

Tras la disolución del grupo, el guitarrista consolidó una carrera solista que mantiene viva la mística ricotera, con discos y presentaciones en todo el país junto a Los Fakires, su banda actual.

En cada recital, el músico propone una experiencia que combina canciones de su etapa solista, climas sonoros intensos y una conexión directa con el público, en un formato que muchos seguidores describen como un verdadero ritual del rock.

Entradas y puntos de venta

Las entradas para el recital ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Al Pogo, con la posibilidad de abonarlas en tres cuotas sin interés con Banco Macro.

Desde la organización informaron además que los tickets adquiridos previamente continúan siendo válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Puntos de venta físicos

San Luis

John Lemonn – Juan D. Perón 1057

Entre Dos – San Luis Shopping Center

Óptica Moyano – Rivadavia 652 / Artigas 844

Juana Koslay

Chacras Padel & Gym – Januario Luna 5900

Villa Mercedes

Chill Resto Bar – Lavalle 19

El evento es organizado por Comuna Club, que invitó al público a seguir sus novedades a través de sus redes sociales oficiales en Instagram y Facebook, donde se difunden las últimas actualizaciones del espectáculo.