Solange Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange “Sol” Abraham se convirtió en la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada 2026 tras imponerse en la votación decisiva del público. La participante obtuvo el 51,8% de los votos, mientras que Yisela “Yipio” Pintos alcanzó el 48,2%.

La definición se conoció durante la gala emitida este miércoles 16 de septiembre por la pantalla de Telefe, con la conducción de Santiago del Moro.

Según informó oficialmente el canal, la última votación reunió 30 millones de sufragios, una cifra récord para la temporada. La escasa diferencia entre ambas finalistas mantuvo la expectativa hasta el anuncio definitivo.

Una revancha 15 años después

Para Solange Abraham, la consagración representó una revancha personal luego de su primera participación en el reality, en Gran Hermano 2011.

Quince años después, regresó a la casa más famosa del país para competir en una edición que reunió a figuras conocidas, exparticipantes y nuevos jugadores.

Su recorrido estuvo marcado por diferentes etapas. Tras una salida anticipada, recibió la oportunidad de volver a la competencia mediante un Golden Ticket.

Desde su reingreso adoptó un perfil más confrontativo y debió atravesar sucesivas nominaciones. Con el correr de las semanas, se convirtió en una de las participantes con mayor cantidad de enfrentamientos directos superados en las placas de eliminación.

También sostuvo una alianza con Cinzia Francischiello, una de sus compañeras más cercanas durante la convivencia.

Yipio quedó en segundo lugar

La definición enfrentó a Solange Abraham con Yisela “Yipio” Pintos, quien obtuvo el 48,2% de los votos positivos y finalizó como subcampeona.

La humorista uruguaya también protagonizó un recorrido particular: debió abandonar temporalmente el programa por la salud de su madre y posteriormente regresó mediante el repechaje decidido por el público.

Previamente, Charlotte Caniggia había alcanzado el tercer puesto, luego de recibir el 10,7% de los votos positivos en la primera instancia de la final.

La edición Generación Dorada concluyó después de 206 días de competencia. Solange permaneció 174 días dentro de la casa y finalmente se incorporó a la lista de ganadores de la versión argentina del reality.