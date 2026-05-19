Soledad Pastorutti presentó “El Mundo que Queremos | 30 Pueblos: San Luis” y destacó la identidad cultural de Villa Mercedes

En el marco de la celebración por sus 30 años de trayectoria artística, Soledad Pastorutti presentó este martes el proyecto audiovisual “EL MUNDO QUE QUEREMOS | 30 Pueblos: San Luis”, una producción que busca retratar la identidad cultural y humana de distintas localidades argentinas.

Durante su paso por Villa Mercedes, la reconocida artista recorrió la emblemática Calle Angosta, uno de los símbolos más representativos de la cultura popular cuyana y escenario de la tradicional fiesta nacional que se celebra cada enero en la ciudad.

“Caminar por la Calle Angosta, ‘la de una vereda sola’, es revivir muchos lindos momentos compartidos en esta Fiesta”, expresó la cantante, quien también destacó distintos espacios icónicos de la ciudad como el Boliche Don Miranda, la calle empedrada y los murales que forman parte del patrimonio cultural local.

Además, la intérprete santafesina hizo referencia a figuras fundamentales del cancionero popular de la región, mencionando a Alfredo Alfonso, José Zavala, el Sapo Ávila y el Chivo Montenegro, entre otros artistas y referentes culturales que dejaron una huella en la música cuyana y continúan siendo homenajeados en la provincia.

La producción forma parte de una serie federal impulsada por la artista para mostrar las raíces, historias y tradiciones de distintas comunidades argentinas. En esta oportunidad, el episodio dedicado a San Luis pone el foco en la identidad cultural de Villa Mercedes y en el valor de su gente.

“Te invito a recorrer más de esta ciudad y sobre todo, conocer más de su gente”, expresó Pastorutti en el cierre del material audiovisual.

La iniciativa fue celebrada por seguidores y vecinos de la ciudad, que destacaron la difusión nacional de uno de los lugares más representativos de la cultura puntana.