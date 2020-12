Sorprendieron al secretario de un juzgado alcoholizado y con drogas

Anuncio

Villa Mercedes (ED) Lo que parecía un típico control vehicular de rutina se convirtió en un procedimiento mucho más profundo y que involucró a un alto funcionario del Poder Judicial puntano: el secretario del Juzgado Penal Nº 2 de Villa Mercedes, Guillermo Ignacio Esquerre Delaunay, quien fue sorprendido la madrugada de este domingo con 16 troqueles de ácido lisérgico y un frasco con marihuana cuando regresaba, al parecer, de una reunión con amigos. Para peor, el abogado había bebido más de lo permitido para conducir un vehículo. El control de alcoholemia al que fue sometido arrojó resultado positivo y los policías le retuvieron el auto.

El dispositivo policial estaba ubicado en la ruta 55 extremo sur, frente a la fábrica Tersuave. Los pesquisas presumen que el secretario del Juzgado Penal 2 venía de una fiesta en una quinta cercana.

Esquerre Delaunay, de 40 años, conducía su Peugeot 308 blanco por esa autovía, de sur a norte, y llevaba como acompañante a Franco Raúl Pascua, de 31 años.

Cuando los efectivos le pidieron que frenara, lo hizo. Aceptaron de buen modo ser identificados, pero al ser requisados, el secretario del juez Leandro Estrada tenía consigo las dosis de droga sintética y la marihuana.

Anuncio

Sin embargo, lo más llamativo fue que Esquerre Delaunay no fue detenido y solo le retuvieron su auto, ya que dio positivo el test de alcoholemia.

Al detectar la droga, los policías se comunicaron con el secretario del juzgado federal de Villa Mercedes, Carlos Díaz Llanes, para informarlo sobre la situación y consultar si cabía una detención o no. Pero, aparentemente, la cantidad de estupefacientes en poder del funcionario judicial daría cuenta de que se trataría solo de LSD y marihuana para uso personal.

“Aún no elevaron el sumario desde la Policía. De madrugada recibí una comunicación telefónica desde el operativo por parte del personal policial. Me informaron que habían requisado a dos personas y que una de ellas tenía LSD y por la cantidad, en principio, no hubo detención. Era una cantidad escasa, no había indicios de comercialización”, afirmó ayer Díaz Llanes, en diálogo con El Diario.

“No sé quién es la persona, no la conozco, no sé a qué se dedica porque aún no tenemos el sumario. Los policías me dijeron que tenía en su poder unas dieciséis tabletitas de LSD y algo de marihuana. Me hablaron de que era poca cantidad”, agregó el secretario federal.

Según fuentes policiales, luego de que el Peugeot 308 quedó secuestrado por la Policía, una grúa se lo llevó. Por eso, Esquerre Delaunay y su amigo Pascua llamaron un taxi y abandonaron el lugar.

Igualmente, los efectivos le iniciaron una causa judicial al secretario del juez Estrada por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. La norma, en su artículo 14, indica que “será reprimido con prisión de 1 a 6 años” y una fuerte multa económica “el que tuviere en su poder estupefacientes”.

A su vez, indica que “la pena será de 1 mes a 2 años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. Ese sería el caso de Esquerre Delaunay.

Por ello, fuentes judiciales estiman que en los próximos días sería notificado por el juzgado federal.

Este año, durante 6 meses, Guillermo Esquerre Delaunay se desempeñó como juez Civil 1 provisorio, cargo que ocupó hasta que retornó al Juzgado Penal Nº 2.