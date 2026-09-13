Starlink conectará 6.000 escuelas rurales de Argentina: el plan que podría alcanzar a San Luis

El Gobierno nacional, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Starlink Argentina formalizaron un acuerdo para instalar 6.000 kits de internet satelital en escuelas rurales y comunidades aisladas de todo el país, con una inversión conjunta cercana a los 22 millones de dólares. La iniciativa abre la posibilidad de incorporar establecimientos de San Luis, aunque por el momento no fue publicada la nómina definitiva de instituciones beneficiarias.

El programa apunta principalmente a establecimientos educativos donde la conexión terrestre mediante fibra óptica u otras redes resulta limitada, deficiente o directamente inexistente.

La medida adquiere especial relevancia para provincias con importantes extensiones rurales como San Luis, donde existen escuelas ubicadas a considerable distancia de los principales centros urbanos. Sin embargo, hasta que se conozca el listado oficial, no puede afirmarse qué establecimientos puntanos serán incluidos.

Un acuerdo para conectar las escuelas más aisladas

La iniciativa forma parte del proyecto “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”, incluido dentro del Programa de Conectividad de Interés Público de ENACOM.

El acuerdo fue firmado por ENACOM, el Ministerio de Capital Humano y Starlink Argentina S.R.L. y establece la distribución de responsabilidades para llevar adelante el programa.

Starlink aportará 6.000 kits completos de conectividad satelital, que incluyen equipos, accesorios y logística, además de dos años de servicio de internet prioritario.

De acuerdo con la información oficial difundida por ENACOM, ese aporte representa aproximadamente 10 millones de dólares.

El Estado financiará instalación, soporte y un tercer año de servicio

La inversión no estará exclusivamente a cargo de la compañía.

El Fondo del Servicio Universal (FSU), administrado por ENACOM, destinará aproximadamente 12 millones de dólares para financiar la instalación de los equipos, el soporte técnico, el monitoreo de la red y un tercer año de conectividad.

De esta manera, la inversión conjunta del proyecto rondará los 22 millones de dólares.

La Resolución 857/2026 de ENACOM, firmada el 31 de agosto y publicada oficialmente el 2 de septiembre, aprobó el modelo del contrato de donación entre el organismo y Starlink Argentina y el convenio tripartito con el Ministerio de Capital Humano.

¿Cómo se elegirán las 6.000 escuelas?

Este será uno de los puntos centrales de la implementación.

El Ministerio de Capital Humano, a través del área educativa, tendrá a su cargo la selección de los establecimientos que ingresarán al programa.

La tarea deberá realizarse coordinadamente con provincias y municipios, que participarán en la identificación y georreferenciación de las instituciones educativas.

El criterio apunta especialmente hacia establecimientos donde las alternativas tradicionales de conectividad presentan mayores dificultades.

El interventor de ENACOM, Juan Martín Ozores, explicó recientemente que Argentina cuenta con alrededor de 50.000 establecimientos educativos y que el proyecto pretende alcanzar a las 6.000 escuelas más difíciles de conectar, particularmente aquellas donde no resulta viable llegar mediante fibra óptica o redes inalámbricas convencionales.

¿Podría haber escuelas de San Luis entre las beneficiadas?

La respuesta, por ahora, es que existe la posibilidad, pero todavía no hay confirmación oficial.

El programa tiene alcance nacional y contempla expresamente la participación de las provincias para determinar los establecimientos alcanzados. Sin embargo, la información oficial disponible hasta este domingo 13 de septiembre no detalla cuántos kits corresponderán a cada jurisdicción ni identifica las escuelas seleccionadas.

Por esa razón, cualquier eventual incorporación de establecimientos de San Luis dependerá de la selección que realice Capital Humano y de la coordinación posterior con las autoridades provinciales y municipales.

Para una provincia con población distribuida en pequeñas localidades y parajes rurales, la tecnología satelital representa una alternativa particularmente relevante porque no requiere extender físicamente kilómetros de fibra óptica hasta cada establecimiento.

Cómo funciona la tecnología de Starlink

A diferencia de los servicios satelitales tradicionales basados principalmente en satélites geoestacionarios ubicados a gran distancia de la Tierra, Starlink utiliza una constelación de satélites en órbita terrestre baja.

Esta arquitectura permite disminuir significativamente la latencia y ofrecer velocidades compatibles con actividades que requieren intercambio de datos en tiempo real.

Para una escuela rural, disponer de una conexión de estas características puede permitir acceso a plataformas educativas, videoconferencias, bibliotecas digitales, capacitación docente, contenidos multimedia y servicios administrativos que dependen de internet.

Desde ENACOM remarcaron que la tecnología satelital no pretende reemplazar las redes terrestres, sino complementarlas en lugares donde desplegar infraestructura convencional resulta complejo o económicamente inviable.

Starlink amplía su presencia en Argentina

La compañía también viene avanzando en materia regulatoria dentro del mercado argentino.

En junio de este año, ENACOM autorizó excepcionalmente a Starlink Argentina S.R.L. a operar determinados segmentos de frecuencias en la denominada banda W, entre 92 y 114,25 GHz, destinados al funcionamiento de nuevas estaciones terrestres asociadas a sus servicios satelitales.

La autorización establece condiciones técnicas relacionadas con interferencias, radiaciones no ionizantes y protección de otros servicios que utilizan el espectro radioeléctrico.

El nuevo programa educativo representa ahora una utilización específica de esa expansión de la conectividad satelital: llegar a sitios donde las redes tradicionales encuentran mayores obstáculos.

Tres años de conectividad previstos inicialmente

Uno de los aspectos relevantes del acuerdo es el esquema previsto para sostener el servicio.

Starlink aportará los primeros 24 meses, mientras que ENACOM financiará posteriormente un tercer año, además de afrontar costos vinculados con instalación, mantenimiento y monitoreo.

Qué ocurrirá después de ese período será uno de los aspectos que deberá definirse a medida que avance el programa, especialmente para garantizar la continuidad de la conectividad en los establecimientos incorporados.

Reducir la brecha digital entre las ciudades y el campo

El objetivo declarado del programa es reducir una desigualdad que todavía afecta a numerosas comunidades educativas argentinas: la brecha de conectividad entre grandes centros urbanos y zonas rurales o geográficamente aisladas.

El acceso a internet dejó hace tiempo de representar únicamente una herramienta complementaria dentro de las escuelas. Plataformas educativas, recursos audiovisuales, sistemas administrativos y diferentes modalidades de capacitación dependen cada vez más de una conexión estable.

La instalación de los 6.000 equipos Starlink podría convertirse así en uno de los mayores despliegues recientes de conectividad satelital destinado específicamente al sistema educativo argentino.

Para San Luis, la próxima instancia será determinante: conocer cuántas escuelas de la provincia cumplen los criterios del programa y cuáles finalmente serán seleccionadas.