Sube el petróleo a nivel global y crece la preocupación por el impacto en los combustibles en Argentina

La cotización internacional del petróleo volvió a registrar subas sostenidas y encendió alertas en el mercado energético argentino, donde analistas anticipan un posible traslado a los precios de los combustibles en el corto plazo.

El incremento del crudo responde a una combinación de factores globales, entre ellos tensiones geopolíticas, recortes en la producción y una demanda que se mantiene firme. Este escenario genera presión sobre países importadores y también impacta en economías con precios regulados o semi-regulados, como la Argentina.

En este contexto, el barril de referencia internacional experimentó una tendencia alcista que ya comienza a reflejarse en los costos de refinación y distribución. Para el mercado local, esto representa un desafío adicional en medio de un proceso de reordenamiento de precios relativos impulsado por el Gobierno nacional.

Desde el sector energético advierten que, si la tendencia continúa, las empresas podrían aplicar nuevos ajustes en surtidores para sostener márgenes operativos. En ese sentido, no se descarta que en las próximas semanas se registren incrementos en las naftas y el gasoil.

El impacto no sería menor: los combustibles tienen efecto directo en la logística, el transporte y los costos de producción, por lo que una suba podría trasladarse a otros precios de la economía.

Cabe recordar que en los últimos meses ya se aplicaron actualizaciones en los valores de los combustibles, en línea con la política oficial de reducción de subsidios y normalización del mercado energético.

A nivel internacional, los analistas también observan con atención la evolución de conflictos en regiones clave productoras de petróleo, lo que podría seguir condicionando la oferta global y sostener los precios elevados.