Sudáfrica: dos tiroteos dejaron al menos 27 muertos y 26 heridos

Sudáfrica registró dos tiroteos masivos entre la noche del sábado 26 y la madrugada del domingo 27 de septiembre. Según los primeros informes policiales, 17 personas murieron y 15 resultaron heridas en Wedela; otras 10 fallecieron y 11 sufrieron heridas en Lwandle. El balance conjunto asciende a 27 muertos y 26 heridos.

Ataque en un bar cerca de Johannesburgo

El primer tiroteo se produjo el sábado por la noche en un bar de Wedela, al sudoeste de Johannesburgo. De acuerdo con la Policía sudafricana, ocho hombres armados dispararon contra personas que estaban fuera del local y luego continuaron el ataque en el interior.

Entre las 17 víctimas fatales había 13 hombres y cuatro mujeres. Otras 15 personas sufrieron heridas de bala. Los investigadores buscan a los agresores y aún no confirmaron el motivo del ataque.

Diez muertos en Lwandle

Horas después, durante la madrugada del domingo, hombres armados atacaron un establecimiento en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo. La Policía informó 10 muertos y 11 heridos.

Las autoridades buscan a varios sospechosos por este segundo hecho. Hasta los primeros reportes difundidos este domingo, no se habían anunciado detenciones por ninguno de los dos tiroteos ni se había establecido una relación entre ellos.

Los ataques se produjeron pocos días después de otro tiroteo masivo cerca de Durban, que dejó 11 muertos. La sucesión de hechos volvió a poner en primer plano la violencia armada en Sudáfrica, mientras avanzan las investigaciones sobre cada caso.