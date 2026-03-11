Suyuque: un hombre de 76 años resultó herido tras el vuelco de una camioneta en la Autopista 25 de Mayo

Un hombre de 76 años resultó herido este miércoles al mediodía luego de protagonizar un accidente de tránsito en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Suyuque, en cercanías del Centro de Salud de la localidad.

De acuerdo con la información brindada por la Comisaría Distrito 44° de Villa de la Quebrada, el siniestro ocurrió alrededor de las 13:00 en el kilómetro 17,5 de la autopista.

Según las averiguaciones policiales, el hombre —con domicilio en la ciudad de San Luis— conducía una camioneta Renault Oroch en sentido norte a sur cuando sufrió una descompensación, lo que provocó que perdiera el control del rodado.

Como consecuencia, el vehículo despistó y terminó volcado sobre la banquina en ese sector de la autopista.

Traslado y asistencia médica

Tras el siniestro, el conductor fue asistido por personal médico del sistema público de salud provincial. Si bien se encontraba consciente, presentaba lesiones, por lo que fue trasladado en una ambulancia del Sempro hacia el Hospital “Dra. María Juliana Becker” de La Punta.

Posteriormente, los profesionales de la salud dispusieron su derivación al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis, donde quedó bajo observación para realizar estudios y una evaluación médica más compleja.

El hecho es investigado por personal policial para determinar con precisión las circunstancias del accidente.