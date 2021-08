Taller de Oratoria On line: Desafiate a entrenar tu manera de expresarte

Los nuevos tiempos nos han demostrado que la comunicación es la base de las relaciones humanas, a veces notamos que nuestras conversaciones no son efectivas, no nos hacemos entender o nos da miedo hablar. Por esa razón herramientas como el coaching ontológico, inteligencia emocional, neuro oratoria, entre otras, potencian el desarrollo y crecimiento personal en cualquier ámbito de nuestras vidas.

Todas esas herramientas y más se podrán encontrar en el Taller de Oratoria On line, es una oportunidad para trabajar esas ideas que creemos limitantes a la hora de expresarnos y que no nos permiten por ejemplo alcanzar relaciones de calidad, mejorar nuestra comunicación en el ámbito familiar, profesional o laboral, lograr presentaciones o exámenes exitosos y conseguir metas o propósitos específicos, simplemente porque nuestra comunicación no es eficaz.

Este taller está diseñado a modo de entrenamiento para realizarlo en 3 módulos. Dos clases por módulo cada 15 días (las fechas son septiembre 11 y 25. Octubre 16 y 30. Noviembre 13 y 27). En total son 6 clases. Por plataforma Zoom en vivo.

Se efectuará los días sábados con dos opciones de horario de 9 a 11.30 y de 15 a 17.30 hs.

Se puede entrenar un módulo o los tres juntos obteniendo bonificaciones. En el mes de agosto si se reserva el lugar hay facilidades de pago. No hay evaluación y se entrega certificado.

Organiza Osar Coaching Group y la capacitación está a cargo de la Lic. Marina Díaz Coach Ontológico profesional, especialista en programas de entrenamientos en comunicación eficaz.

Algunos de los temas que se tocaran en los módulos son: impacto y persuasión del mensaje, el arte de la escucha, la utilización de los silencios, Programación Neuro Lingüística, ¿Qué me digo cuando hablo?, voz y respiración, discursos y exposición, comunicación no verbal, cómo capto la atención de mi público?, dominio del auditorio, gestión emocional del habla, lenguaje corporal, tipos de lenguaje, técnicas de autoconfianza, comunicación asertiva, estrategias del orador, estilos de comunicación, gestionar miedos, entre otros.

Para más información e inscripciones pueden comunicarse a los siguientes números 2657-659780 – 2657-606626.