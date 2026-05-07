Talleres de orientación vocacional en Villa Mercedes: una propuesta para jóvenes que buscan definir su futuro

En un contexto donde muchos jóvenes atraviesan dudas sobre qué camino seguir después de terminar la escuela, la Consultora ICONO’S lanzó una nueva convocatoria para participar del programa de acompañamiento vocacional denominado “Guardianes de la Identidad”.

La iniciativa está orientada a adolescentes y jóvenes que se encuentran en pleno proceso de decisión sobre estudios, trabajo o proyectos personales, y busca ofrecer un espacio de reflexión y orientación para afrontar esa etapa con mayor seguridad.

La propuesta de la Consultora ICONO’S apunta a brindar herramientas para pensar el futuro desde el autoconocimiento y sin presiones.

Desde la consultora remarcaron que la elección vocacional no debe entenderse como una decisión inmediata ni definitiva, sino como un proceso personal de descubrimiento y aprendizaje.

“Elegir no es adivinar. Elegir es un proceso”, sostienen desde la propuesta, haciendo foco en la importancia de conocerse, identificar intereses, reconocer dificultades y permitirse explorar distintas posibilidades sin miedo a equivocarse.

El programa contempla talleres vivenciales en modalidad grupal e individual, con días y horarios a definir según la disponibilidad de los participantes.

Además, explican que un taller de orientación vocacional no tiene como objetivo decirle a una persona qué carrera estudiar, sino generar herramientas para pensar el futuro con mayor claridad y sentido.

La convocatoria ya se encuentra abierta y quienes deseen más información o inscribirse pueden comunicarse al 2657-64-6477.