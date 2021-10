Talleres derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 0 y es el único escolta de River

Talleres de Córdoba ,logró una importante victoria frente a Atlético Tucumán por 2 a 0 en un entretenido encuentro que jugaron esta noche en el cierre de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional y se ubicó como único escolta de River, equipo al que recibirá la próxima semana.

El defensor Nahuel Tenaglia abrió la cuenta a los 23 minutos del segundo tiempo, mientras que a los 29 el delantero Michael Santos logró la segunda conquista.

Con este resultado, Talleres tiene 32 unidades y quedó a un punto de River, el único líder de la Liga Profesional y equipo al cual el elenco cordobés recibirá el próximo jueves 21 de octubre en el Mario Alberto Kempes por la decimoséptima fecha.

En el primer tiempo no se sacaron ventaja.

La primera parte fue entretenida y, si bien Atlético Tucumán fue el que comenzó mejor en cuanto al juego, promediando esta etapa Talleres emparejó las cosas y comenzó a tener un poco más de dominio de la pelota y las mejores situaciones.

El conjunto cordobés tuvo la chance de abrir la cuenta a los 21 minutos por medio de un remate de Carlos Auzqui desde fuera del área por la derecha que tapó Cristian Lucchetti, mientras que a los 23 el arquero del equipo tucumano salió del área a despejar el peligro antes que Diego Valoyes llegue a conectar con el balón.

Cinco minutos más tarde, Talleres tuvo la posibilidad más clara del primer tiempo a través de un tiro de Michael Santos desde dentro del área por el medio, pero Luchetti con una gran atajada sacó el balón sobre su palo derecho.

Sobre los 34 minutos, Guido Herrera salvó a Talleres al sacar al córner sobre su palo izquierdo un disparo de Augusto Lotti, mientras que cuando se jugaba el minuto adicionado por el árbitro Diego Abal, Ramiro Carrera sólo frente al arco le dio mal a la pelota y ésta se fue lejos por arriba del travesaño.

En la segunda parte, Talleres impuso su poderío.

Talleres salió a jugar el segundo tiempo buscando el gol y pudo haberlo conseguido a los 20 minutos cuando Carlos Auzqui envió un

centro desde la derecha para Héctor Fértoli, quien entraba la área por la izquierda, pero un atento Lucchetti lo primereó y se quedó

con el balón.

Tres minutos después, la insistencia del equipo cordobés dio sus frutos y tras un córner de Enzo Díaz desde la derecha, Nahuel Tenaglia cabeceó y puso la primera conquista, mientras que a los 27 Juan Esquivel armó una buena jugada, se mandó al área por la derecha y disparó, pero la pelota se fue cerca del palo derecho del arquero.

Talleres siguió con su dominio y a los 29 minutos Santos desde dentro el área por la derecha definió al medio del arco para poner al equipo local 2 a 0 arriba y sobre el final Mateo Retegui se perdió el tercer tanto.

La siguiente es la síntesis del partido:

Liga Profesional

Fecha 15

Talleres 2 – Atlético Tucumán 0

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Diego Abal.

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Diego Valoyes, Juan Méndez, Rodrigo Villagra, Héctor Fértoli; Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Camilo Albornoz, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Franco Mussis, Ciro Rius; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Goles en el segundo tiempo: 23m, Nahuel Tenaglia (T) y 29m, Michael Santos (T).

Cambios en el segundo tiempo: 16m, Nicolás Laméndola por Heredia (AT); 25m, Juan Esquivel por Fértoli (T); 28m, Ramiro Ruiz Rodríguez por Acosta (AT); 33m, Mateo Retegui por Santos (T) y Francis Mac Allister por Méndez (T); 35m, Cristian Menéndez por Carrera (AT) y Renzo Tesuri por Rius (AT); 47m, Juan Cruz Komar por Valoyes (T) y Ángelo Martino por E. Díaz (T).