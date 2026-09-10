¿Te escracharon en redes o manipularon tu imagen con IA? Qué se puede hacer antes de que el daño sea irreversible

La expansión de las redes sociales y el avance de la inteligencia artificial abrieron nuevas posibilidades de comunicación, pero también plantearon situaciones cada vez más complejas vinculadas con la imagen, la intimidad, el honor y la reputación de las personas.

Un escrache, una publicación difamatoria o una fotografía o video manipulado pueden alcanzar a miles de usuarios en cuestión de minutos. Frente a estos casos, existen herramientas legales que permiten evaluar medidas destinadas a proteger los derechos de la persona afectada, incluso cuando el contenido ya fue eliminado.

El problema no termina cuando borran la publicación

Uno de los principales errores frente a un conflicto en redes sociales es considerar que la eliminación del contenido pone automáticamente fin al problema.

Durante el tiempo que una publicación permanece disponible, otros usuarios pueden realizar capturas de pantalla, descargar imágenes o videos y posteriormente compartirlos mediante WhatsApp, redes sociales u otras plataformas.

De esta manera, un contenido originalmente publicado en una cuenta determinada puede continuar circulando aun después de haber sido eliminado de su fuente inicial.

El abogado Daniel Cámara Guillet, matrícula profesional 2202, advierte que, en determinados casos, no necesariamente hay que esperar a que el daño se concrete o alcance una dimensión mayor para buscar asesoramiento legal.

Según explica el profesional, dependiendo de las circunstancias particulares, pueden analizarse alternativas para detener una conducta, evitar su continuidad o procurar impedir que sus consecuencias se agraven.

La prueba digital puede ser determinante

Cuando el conflicto ocurre en internet, otro aspecto central es la preservación de la evidencia digital.

Una captura de pantalla puede resultar útil, pero cada situación requiere analizar qué elementos permiten acreditar adecuadamente la existencia, origen, contenido y circulación de una publicación.

Por ese motivo, Cámara Guillet señala que su estudio cuenta con la intervención de un perito informático especializado para aquellos casos en los que resulte necesario preservar técnicamente evidencia vinculada con publicaciones, imágenes, videos u otros contenidos digitales.

La rapidez adquiere especial importancia porque internet tiene una característica difícil de controlar: una vez que determinado material comienza a replicarse entre distintas personas y plataformas, detener completamente su circulación puede resultar extremadamente complejo.

Inteligencia artificial: un nuevo desafío para el derecho a la imagen

El desarrollo de herramientas capaces de modificar fotografías, generar imágenes realistas o alterar videos mediante inteligencia artificial agregó una nueva dimensión al problema.

La tecnología permite producir contenidos falsos o manipulados con un nivel de realismo cada vez mayor. Cuando ese material involucra a una persona identificable y afecta su imagen, intimidad u honor, resulta necesario analizar cada situación concreta y determinar qué vías legales pueden corresponder.

El fenómeno también refuerza la importancia de conservar la evidencia original antes de que el contenido desaparezca o sea modificado, especialmente cuando existe la posibilidad de una posterior instancia judicial.

¿Qué hacer frente a un escrache, una difamación o una imagen manipulada?

Ante una situación de estas características, resulta recomendable evitar actuar impulsivamente, preservar toda la evidencia disponible y buscar asesoramiento profesional para evaluar el caso particular.

El objetivo inicial es determinar qué ocurrió, dónde fue publicado el contenido, cuál fue su alcance, si continúa circulando y qué elementos pueden conservarse como prueba.

Para Daniel Cámara Guillet, dar el primer paso puede generar dudas, pero la cuestión central pasa por dimensionar qué está en juego: el honor, la imagen, la intimidad y la reputación personal.

Dr. Daniel Cámara Guillet

Matrícula: 2202

Villa Mercedes, San Luis

Contacto: 2657 305253