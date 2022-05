“Te puse algo en el helado”: el estremecedor relato de la mujer drogada y violada por su ex novio policía

Mareada y sin tener noción de lo que pasaba, Paula Segurotti despertó durante un momento de madrugada y lo primero que vio fue a su ex pareja, el padre de sus hijos, que se recostaba sobre ella. Ya no estaban juntos. Lo había dejado en febrero, luego de conocer una acusación gravísima en su contra: supo que había sido denunciado por el presunto abuso sexual de una menor de 14 años, con la que tenían un vínculo. Pese a esto, la noche del 23 de marzo pasado le preguntó a Paula si podía quedarse a dormir en su casa. Ella, sin dudarlo, le dijo que no en reiteradas oportunidades. Él, sin rendirse, le pidió entonces si podía acercarse para llevarle helado a sus hijos. Aceptó. No imaginaba lo que él haría.

Esa madrugada en que Paula se despertó confundida, quiso sacarse a su ex de encima mientras él se abalanzaba sobre ella. No tenía fuerzas. “Salí, salí, salí”, fueron las pocas palabras que pudo balbucearle al hombre que la tenía paralizada, como un último recurso para liberarse. Después, ella sintió un líquido en su pierna, no pudo resistir más y volvió a dormirse .

Eso es lo poco que recuerda la mujer marplatense de 30 años sobre la noche de ese 23 de marzo cuando Emilio Salim Abosalech (37), su ex novio, un policía de la Bonaerense, estuvo en su casa y -según denunció- la drogó con clonazepam y la violó. Su relato no termina allí. La mañana siguiente, cuando despertó, Paula todavía se sentía algo débil y mareada. Vio que el hombre aún estaba en la casa. Allí, lo confrontó. Le preguntó si la había drogado y abusado de ella. La respuesta, la estremeció:

“ Sí, perdoname, te puse algo en el helado ”, le dijo su ex.

Paula buscó a sus tres hijos, que dormían en otro sector de la casa, y escapó. Horas después, hizo la denuncia. Ayer, luego de viralizar el caso, y tras una rápida investigación del fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Mar del Plata; la Justicia ordenó la detención de Salim, un policía de la Provincia de Buenos Aires desde 2013 que se encontraba de licencia hacía varios meses y que ya fue desafectado de la Fuerza por orden de Asuntos Internos.

Salim fue detenido en su casa. Luego, Paula dialogó con Infobae.

“Le dije de frente: ‘Me violaste y me drogaste’. Me dijo ‘sí, perdoname, te puse algo en el helado. Te pido perdón, no sé lo que hice’. Después por mensaje me advirtió que no hiciera más quilombo”, afirma.

“Me dice que aunque sea lo deje ver a los nenes y llevarles un helado, trajo dos cuartos de helado. Me dijo que uno era para mí y otro para ellos. E n uno de los helados me puso clonazepam. Me empezó a agarrar sueño y me termino durmiendo. Desperté en un momento con él encima mío y sin fuerzas para sacarlo ”, recordó. Quiso moverlo después de notar que estaba sobre ella pero no pudo. Ya en la mañana del 24 de marzo, todavía bajo los efectos de la droga, Paula le preguntó si la había adormecido y él reconoció lo que hizo. En un primer momento Salim negó el hecho pero cuando vio que su ex mujer tambaleaba de un lado al otro y se chocaba con las paredes y los muebles, terminó por admitir que le puso algo al helado y la abusó.

Ante la falta de acción por parte de la Policía en un primer momento, Paula apeló a un último recurso para que la denuncia no cayera en saco roto: contó que lo que le pasó en las redes sociales. Expuso la cara del oficial bonaerense, se animó a contar detalles del abuso y las respuestas no se hicieron esperar. Otras supuestas víctimas de Salim decidieron hablar. Así, Paula expuso sus casos en Facebook. Entonces, la investigación tomó impulso. Poco después, el juez de Garantías del caso aceptaba el pedido de detención.

Paula estuvo en pareja con el policía durante ocho años. En ese tiempo tuvieron tres hijos (hoy de 6, 4 y 2 años) y de acuerdo con lo que dijo a este medio, siempre se manifestó como una persona que ejercía violencia psicológica sobre ella y al mismo tiempo le era infiel. “Yo sabía que me engañaba con otras mujeres. Lo acepté pero nunca imaginé esto”, lamentó.

Salim fue detenido durante la tarde de ayer lunes tras un allanamiento a su domicilio , en el barrio Estación Camet, en la zona norte de Mar del Plata. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Departamental de Seguridad local, con intervención de Cuerpo de Ayudantía Técnica a la Instrucción, perteneciente a la Fiscalía General. Cuando fueron, el hombre no estaba. Se comunicaron con él para decirle que si no se presentaba, derribarían la puerta. Así, vino y lo arrestaron.

En la vivienda se secuestraron dos notebooks, dos celulares, dos cámaras de fotos, un recipiente con restos de marihuana, dos balanzas de precisión, una credencial policial, un chaleco antibalas y uniformes de Policía bonaerense. Tras su detención, fue trasladado al penal de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el hombre fue acusado de delito de abuso sexual con acceso carnal y respecto a la denuncia de la menor de 14 años, indicaron que “se está trabajando” sobre ese caso.

“Es violento, manipulador, psicópata y muy agresivo. Un monstruo con el cual estuve 8 años.”, finalizó Paula, quien mantiene publicados todos los chats de las conversaciones que mantuvo con las presuntas víctimas de su ex luego de que ella hizo la denuncia. “Espero que otras más se animen a hablar” , pidió.