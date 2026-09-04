Techo Social: entregaron el techo número 50 en el barrio San José de Villa Mercedes

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano “Maxi” Frontera, acompañado por el diputado provincial Nicolás, estuvo presente este viernes en el barrio San José, donde se concretó la entrega del techo número 50 correspondiente al Programa Techo Social.

La iniciativa busca brindar soluciones habitacionales a familias de la ciudad mediante la construcción y colocación de techos, con el objetivo de mejorar la seguridad, protección y condiciones de las viviendas.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron la obra y destacaron el trabajo realizado por la cuadrilla que lleva adelante las tareas en los distintos barrios de Villa Mercedes.

El programa cuenta con el acompañamiento y trabajo del Subsecretario de Transporte Facundo Fernández y el Coordinador del Programa Techo Social Emanuel González, quienes llevan adelante esta iniciativa habitacional.

Con esta nueva entrega, 50 familias ya fueron alcanzadas por el Programa Techo Social, mientras el Municipio continúa con nuevos trabajos y relevamientos en diferentes sectores de la ciudad.

La propuesta forma parte de las acciones municipales orientadas a atender necesidades habitacionales y mejorar las condiciones de las viviendas de vecinos de Villa Mercedes.