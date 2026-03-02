Telekino en San Luis: un apostador de Justo Daract ganó más de $347 millones, un auto 0km y una casa

Un nuevo millonario surgió en la provincia de San Luis tras el último sorteo del Telekino. Un jugador que realizó su apuesta en la localidad de Justo Daract se alzó con un premio de $347.903.528, además de un auto 0 kilómetro y una casa estilo americana, según confirmó la Lotería de San Luis.

El cupón ganador fue vendido en la agencia 325-000 “El Boci”, ubicada en calle Moreno 450 de Justo Daract. El agenciero recibirá un premio estímulo por la venta del ticket con 15 aciertos, tal como establece el reglamento del juego.

El premio corresponde al sorteo N° 2417, que se llevó a cabo el pasado domingo por la tarde. El Telekino se sortea todos los domingos a las 16.30 horas y es uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con premios que combinan dinero en efectivo y bienes materiales.

Para el próximo sorteo, previsto para el domingo 8 de marzo, el pozo estimado asciende a $180.000.000, más un viaje a Río de Janeiro para dos personas, lo que genera expectativa entre los apostadores de la provincia.

El valor actual del cupón es de $2.000 y puede adquirirse en cualquier agencia oficial de la Lotería de San Luis.