El temporal provocó voladuras de techos, evacuaciones, cortes de luz y anegamientos en varias localidades de la provincia.

Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes a numerosas localidades de Córdoba, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, precipitaciones superiores a los 100 milímetros, evacuaciones, daños materiales y complicaciones en la circulación vehicular y el suministro eléctrico.

Las situaciones más complejas se registraron en San Francisco y Calchín Oeste, donde la intensidad del viento provocó destrozos, y en General Cabrera y General Deheza, donde las lluvias ocasionaron anegamientos y obligaron a evacuar vecinos.

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Fuertes vientos y daños materiales

En San Francisco, alrededor de las 3:40 de la madrugada, un fenómeno de viento de extrema intensidad, con ráfagas estimadas en 90 kilómetros por hora, provocó voladuras de techos, caída de árboles, daños en galpones y afectaciones en distintos espacios públicos.

El temporal dañó ocho subestaciones eléctricas y dejó sin suministro a aproximadamente el 70 por ciento de la ciudad. El sector noreste fue uno de los más afectados, con daños en viviendas y obstrucciones en calles y accesos.

El municipio activó un comité de crisis y desplegó un operativo conjunto con bomberos voluntarios, la Policía de Córdoba y personal de la Guardia Local.

Una situación similar se registró en Calchín Oeste, donde un fenómeno de viento de características compatibles con una cola de tornado provocó voladuras de techos, caída de árboles y daños en el tendido eléctrico.

En la localidad trabajaban tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carrilobo, con nueve efectivos, mientras personal provincial de Protección Civil se trasladaba al lugar para evaluar los daños. Según el reporte de bomberos, no se registraron personas heridas y las rutas provinciales 13 y 10 permanecían habilitadas. La localidad se encontraba sin suministro eléctrico.

Evacuaciones por las inundaciones

En General Cabrera, las intensas precipitaciones provocaron el desborde de canales de desagüe y el ingreso de agua a distintos sectores urbanos, especialmente en los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas.

Según el último informe de situación, hubo personas evacuadas que pasaron la noche en una institución educativa y otras permanecieron en el hospital. Además, se registraron familias autoevacuadas que se trasladaron a domicilios de familiares, aunque todavía no se contaba con una cifra definitiva.

El municipio dispuso la suspensión de las clases, mientras equipos provinciales de Recursos Hídricos trabajaban en la localidad para atender las consecuencias de las inundaciones.

En General Deheza también debieron evacuar personas, que fueron trasladadas al hospital para su atención. Allí se suspendieron las actividades escolares y se realizaron tareas de mantenimiento en los sectores afectados por la acumulación de agua.

Las abundantes precipitaciones provocaron además anegamientos de calles en Hernando, aunque en esa localidad no fue necesario realizar evacuaciones.

Los registros de lluvia más elevados

De acuerdo con los registros actualizados este viernes 20 de noviembre a las 8:32, General Deheza y General Cabrera encabezaron el listado provincial, con 117 milímetros acumulados durante las últimas 24 horas.

Le siguieron Villa El Chacay-Río Colecitas, con 66,4 milímetros; Punta del Agua, 66; Chaján, 63; Las Perdices, 60,2; Piedra Blanca, 56,2; y Río de los Sauces, 52,2 milímetros.

También se registraron 51,8 milímetros en la estación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto; 49,6 en Cuatro Vientos; 49 en Achiras; 44,4 en Las Peñas; 43,6 en Arroyo Cabral; y 42,6 en Elena.

En Río Cuarto, el acumulado alcanzó los 35,2 milímetros, mientras que en la estación de la Universidad Nacional de Villa María se registraron 32,2 milímetros.

Cortes en la ruta nacional 158

El temporal también afectó la circulación vehicular en distintos tramos de la ruta nacional 158. Uno de los cortes totales reportados se encontraba a la altura del kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza, debido a la presencia de abundante agua sobre la calzada.

En ese sector se dispusieron desvíos por la ruta provincial 11, con accesos desde General Deheza, Las Perdices y el sector sur de General Cabrera.

También se reportaron interrupciones entre General Cabrera y Carnerillo. Como alternativa de circulación se indicó la ruta provincial E-90 para quienes se dirigían hacia Río Cuarto.

Los equipos de emergencia trabajaban en la limpieza de la ruta y el retiro de árboles y ramas. Las autoridades recomendaron evitar los sectores comprometidos y respetar las indicaciones viales.

Asistencia provincial

Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, mantenían desde la noche del jueves contacto permanente con los intendentes para coordinar el envío de ayuda y la asistencia a las familias damnificadas.

La Provincia desplegó equipos de Desarrollo Social, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Protección Civil, junto a bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, para acompañar a los municipios, relevar daños y trabajar en el restablecimiento de los servicios afectados.

El Gobierno provincial mantenía el seguimiento de la situación en cada localidad para responder a las necesidades surgidas como consecuencia del temporal.