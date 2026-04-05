Temporal en Tucumán: familias atrapadas por el agua piden rescate urgente en el sur provincial

Un fuerte temporal golpeó a la provincia de Tucumán y generó una situación crítica en varias localidades del sur, donde familias quedaron aisladas dentro de sus viviendas completamente inundadas, sin posibilidad de evacuarse por sus propios medios.

🌧️ DRAMA EN TUCUMÁN Familias quedaron atrapadas por el agua tras un fuerte temporal 😢🚨 🌊 La crecida del río Chirimayo destruyó defensas, cortó rutas y dejó viviendas inundadas. Vecinos piden rescate urgente con lanchas 🚤 ⚠️ Hay evacuaciones, caminos intransitables y zonas completamente aisladas. #Tucumán #Temporal #Inundaciones #Emergencia #Clima #Argentina #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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El fenómeno climático impactó con mayor intensidad en Santa Rosa de Aguilares, donde vecinos solicitaron asistencia urgente mediante lanchas o embarcaciones ante el avance del agua. La situación se volvió desesperante durante la madrugada, cuando la crecida alcanzó niveles inesperados.

Según informaron autoridades locales, la zona más afectada es La Calera, donde el desborde del río Medina provocó el corte total de caminos. En paralelo, la violencia del caudal del río Chirimayo generó daños estructurales en Alpachiri, donde se descalzó la base del puente principal, dejando completamente interrumpida la Ruta Nacional 65.

La Dirección Provincial de Vialidad confirmó además complicaciones en la Ruta 307, donde las intensas lluvias arrastraron sedimentos y material que obstruyeron distintos tramos, afectando la circulación y el acceso a zonas rurales.

En otras localidades como Villa Quinteros y el departamento Chicligasta, el agua ingresó a las viviendas, mientras que la crecida del arroyo Barrientos agravó las tareas de rescate y asistencia.

La capital provincial, San Miguel de Tucumán, tampoco quedó exenta del impacto. Se registraron anegamientos importantes en sectores del norte y sur de la ciudad, especialmente en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, sobre avenida Brígido Terán.

Si bien hacia la mañana del domingo algunos cursos de agua comenzaron a descender, las autoridades advirtieron que persiste el riesgo debido a la inestabilidad de las defensas y los daños en la infraestructura vial que conecta distintas zonas del interior tucumano.