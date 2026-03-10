Temporal histórico en Tucumán: suspenden clases en seis ciudades y varias rutas quedaron cortadas por inundaciones

Un fuerte temporal golpea a la provincia de Tucumán y genera serias complicaciones en distintas localidades. Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, cortes de rutas y la suspensión de clases en al menos seis distritos.

Según informó el Gobierno de Tucumán, solo durante la jornada del domingo se registraron 170 milímetros de lluvia, un volumen que equivale prácticamente a lo que suele llover en tres o cuatro semanas en la provincia.

Las zonas más afectadas por el avance del agua son Juan Bautista Alberdi, La Pocha, Graneros, Leales, Simoca y Río Chico, donde el anegamiento de calles y caminos rurales complicó la circulación y obligó a activar protocolos de emergencia.

En declaraciones a medios locales, el periodista José Inesta señaló que el fenómeno se caracteriza por lluvias intermitentes pero muy intensas en cortos períodos de tiempo, lo que genera acumulación de agua y desbordes en diferentes puntos de la provincia.

Suspensión de clases y escuelas como centros de evacuación

Ante el panorama climático, el Gobierno provincial decidió suspender las clases en las localidades más afectadas como medida preventiva. La decisión busca resguardar a estudiantes y docentes, además de permitir que algunos establecimientos educativos puedan utilizarse como centros de evacuación.

Sin embargo, las autoridades aclararon que no todas las escuelas podrán cumplir esa función, ya que algunas instituciones también se encuentran afectadas por las inundaciones.

Rutas anegadas y vehículos atrapados

El temporal también generó complicaciones en la red vial. La Ruta Nacional 38 quedó cortada por acumulación de agua, situación que incluso provocó que una camioneta quedara parcialmente sumergida. La persona que se encontraba en el vehículo logró ser rescatada sin sufrir heridas.

En tanto, en las rutas provinciales 321 y 157 también se registran sectores con agua sobre la calzada, lo que dificulta la circulación y en algunos tramos las vuelve intransitables.

Frente a este escenario, las autoridades solicitaron extremar las precauciones y evitar circular por las zonas más afectadas hasta que las condiciones climáticas mejoren.

Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias podrían continuar en los próximos días, por lo que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de la situación en toda la provincia.