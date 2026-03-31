“Tenemos Futuro”: se conocieron los resultados del sorteo de inscriptos en Villa Mercedes

En el marco del segundo sorteo provincial del programa habitacional “Tenemos Futuro”, el Gobierno de San Luis dio a conocer este martes los nombres de las personas seleccionadas en Villa Mercedes, tras el operativo realizado en la Caja Social.

El procedimiento forma parte de una política pública impulsada por el Ejecutivo provincial con el objetivo de avanzar en el acceso a la vivienda para familias sin casa propia en distintos puntos del territorio sanluiseño.

Desde el Gobierno aclararon que haber sido sorteado no implica ser preadjudicatario ni adjudicatario de una vivienda. Se trata, en cambio, de una instancia inicial dentro de un proceso más amplio que incluye controles y evaluaciones.

En ese sentido, cada una de las personas seleccionadas será sometida a una verificación de datos y a una visita social domiciliaria, con el fin de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa.

Además, se informó que el contacto con los sorteados será realizado de manera oficial por personal del Gobierno de San Luis, por lo que se recomienda a la población no brindar información personal ante terceros no autorizados.

Entre las condiciones exigidas para acceder al beneficio, se destaca que el titular y su grupo familiar deben acreditar una residencia mínima de 10 años en la provincia de San Luis, no poseer propiedades a su nombre y no haber recibido previamente ningún beneficio habitacional.

Este nuevo avance del programa “Tenemos Futuro” se suma a las distintas políticas habitacionales que el Ejecutivo viene implementando, en un contexto de alta demanda de soluciones de vivienda en la provincia.