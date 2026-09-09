Tensión en el barrio 400 Viviendas: denuncian una usurpación y una casa incendiada

Vecinos del barrio 400 Viviendas de Villa Mercedes, ubicado detrás del barrio Unión, expresaron su preocupación por la situación de una vivienda que, según denunciaron, permanece usurpada desde junio y que durante el fin de semana sufrió un incendio tras un episodio de violencia.

La denuncia fue realizada por residentes del sector, quienes aseguran que la problemática comenzó meses atrás y que, pese a los reiterados reclamos ante distintos organismos, todavía no encontraron una respuesta que permita resolver la situación.

Una vivienda deshabitada que terminó ocupada

Según relató uno de los vecinos, la casa lindera a su domicilio permanecía deshabitada desde que las familias comenzaron a instalarse en el complejo habitacional, en diciembre pasado.

Durante ese período, la vivienda habría sufrido el robo de distintos elementos, entre ellos artefactos del baño y griferías.

El vecino sostuvo que en junio una pareja ingresó al inmueble junto a un niño y que, según su relato, para ingresar habrían forzado una puerta. Afirmó además que, tras la intervención policial, las personas permanecieron en la vivienda.

Desde entonces, los habitantes de las casas cercanas aseguran haber atravesado distintos inconvenientes, entre ellos problemas vinculados al suministro eléctrico y situaciones que, según describieron, afectaron la tranquilidad del sector.

Incendio y daños durante el fin de semana

La situación se agravó durante el fin de semana. De acuerdo con los testimonios recogidos, el domingo se produjo un incendio en la vivienda, lo que generó preocupación entre los vecinos debido a la cercanía con otras casas y a la presencia de familias con niños en el sector.

Los residentes señalaron que el inmueble quedó seriamente dañado y actualmente se encuentra vacío.

También mencionaron que en el lugar se habrían encontrado teléfonos celulares quemados y otros elementos luego del incendio. Estos datos forman parte de los testimonios de los vecinos y deberán ser determinados por la investigación correspondiente.

Reclaman intervención de Vivienda y de la Justicia

Los vecinos aseguran haber realizado diferentes presentaciones y denuncias, además de haber viajado a la ciudad de San Luis para consultar ante organismos vinculados a la vivienda.

Según manifestaron, desde Vivienda de San Luis les informaron que no encontrarían un expediente correspondiente a ese inmueble, mientras que los vecinos sostienen que existen numerosos reclamos relacionados con la propiedad.

También cuestionaron la falta de información sobre la intervención judicial y aseguraron que, hasta el momento, no pudieron conocer qué fiscal lleva adelante las actuaciones.

Cabe aclarar que las afirmaciones sobre la existencia o inexistencia de una causa, así como cualquier eventual responsabilidad penal vinculada con los hechos denunciados, deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes.

Un reclamo que busca recuperar la tranquilidad

Los habitantes del barrio plantearon que su principal objetivo es que la vivienda sea regularizada y asignada a una familia que cumpla con los requisitos correspondientes, de acuerdo con las políticas habitacionales vigentes.

“Después de 15 años de espera” para acceder a su propia vivienda, una de las familias manifestó su preocupación por tener que convivir con una situación que, según aseguran, genera temor e incertidumbre.

Los vecinos también remarcaron que existen otras viviendas que habían sido ocupadas irregularmente y que posteriormente fueron recuperadas y entregadas, por lo que solicitan que se adopten medidas similares en este caso.

Por el momento, reclaman una intervención coordinada de las autoridades de Vivienda, la Policía y la Justicia, y piden que la situación sea investigada y esclarecida.