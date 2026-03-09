Terremoto de magnitud 6,1 en Japón deja al menos tres muertos y más de 300 heridos en Osaka

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo el oeste de Japón, con epicentro cerca de la ciudad de Osaka, dejando al menos tres personas fallecidas y más de 300 heridas, según informaron autoridades locales y organismos de emergencia.

El movimiento telúrico se registró durante la mañana y generó momentos de fuerte tensión entre los habitantes de la región. Las sacudidas provocaron daños en viviendas, caída de muros, interrupciones en el transporte público y cortes en el suministro de gas y electricidad, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.

Víctimas y daños tras el sismo

Entre las víctimas fatales se encuentra una niña de nueve años, quien murió tras el colapso de un muro de una piscina escolar en la ciudad de Takatsuki, ubicada en la prefectura de Osaka. Las otras víctimas corresponden a personas mayores que se encontraban en sus viviendas al momento del temblor.

Además, más de 300 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones leves producto de caídas, objetos que se desprendieron o fragmentos de estructuras dañadas.

El sismo obligó a las autoridades a suspender temporalmente servicios de trenes y metro, mientras se realizaban inspecciones de seguridad en la infraestructura ferroviaria. También se registraron fugas de gas y daños en carreteras, lo que motivó la evacuación preventiva de varios sectores.

Japón, uno de los países más sísmicos del mundo

Japón se encuentra sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta. Por ese motivo, el país cuenta con estrictas normas de construcción antisísmica y sistemas avanzados de alerta temprana.

Las autoridades japonesas señalaron que no se emitió alerta de tsunami, aunque recomendaron a la población mantenerse atenta ante posibles réplicas en las próximas horas.

Equipos de rescate, bomberos y personal médico continúan trabajando en las zonas afectadas para asistir a los heridos y evaluar los daños estructurales.