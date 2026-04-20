Terremoto de magnitud 7,5 en Japón: emiten alerta de tsunami y ordenan evacuaciones inmediatas

Un potente terremoto de magnitud 7,5 se registró este lunes en el norte de Japón, lo que llevó a la activación de una alerta de tsunami y a la evacuación urgente de áreas costeras, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El movimiento sísmico ocurrió a las 16.53 (hora local) en aguas del océano Pacífico, frente a la región norte del país. Las primeras olas, cercanas a un metro de altura, ya impactaron en algunas zonas, mientras que las autoridades advirtieron que podrían alcanzar hasta tres metros.

La alerta afecta especialmente a la prefectura de Iwate y la isla de Hokkaidō, donde se ordenó evacuar de inmediato hacia zonas elevadas o estructuras seguras. “Evacuar inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro”, indicó el organismo en un comunicado oficial.

Además, la JMA advirtió que el fenómeno podría repetirse en varias ocasiones: “Las olas del tsunami azotarán la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”.

El impacto del sismo se sintió incluso en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro, donde edificios de gran altura experimentaron fuertes sacudidas, generando preocupación entre la población.

Por su parte, el Gobierno de Japón convocó a una conferencia de prensa para solicitar a la ciudadanía que “se mantenga a salvo” y confirmó la conformación de un comité de emergencia que evaluará posibles daños materiales y humanos.

Japón, ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las regiones más sísmicas del mundo, lo que obliga a mantener estrictos protocolos de prevención y respuesta ante este tipo de fenómenos naturales.