Terremoto de magnitud 7,5 en Japón: emiten alerta de tsunami y ordenan evacuaciones inmediatas

Autoridades advierten por olas de hasta tres metros

PorRedacción Villa Mercedes Info

Un potente terremoto de magnitud 7,5 se registró este lunes en el norte de Japón, lo que llevó a la activación de una alerta de tsunami y a la evacuación urgente de áreas costeras, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El movimiento sísmico ocurrió a las 16.53 (hora local) en aguas del océano Pacífico, frente a la región norte del país. Las primeras olas, cercanas a un metro de altura, ya impactaron en algunas zonas, mientras que las autoridades advirtieron que podrían alcanzar hasta tres metros.

La alerta afecta especialmente a la prefectura de Iwate y la isla de Hokkaidō, donde se ordenó evacuar de inmediato hacia zonas elevadas o estructuras seguras. “Evacuar inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro”, indicó el organismo en un comunicado oficial.

Además, la JMA advirtió que el fenómeno podría repetirse en varias ocasiones: “Las olas del tsunami azotarán la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”.

El impacto del sismo se sintió incluso en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro, donde edificios de gran altura experimentaron fuertes sacudidas, generando preocupación entre la población.

Por su parte, el Gobierno de Japón convocó a una conferencia de prensa para solicitar a la ciudadanía que “se mantenga a salvo” y confirmó la conformación de un comité de emergencia que evaluará posibles daños materiales y humanos.

Japón, ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las regiones más sísmicas del mundo, lo que obliga a mantener estrictos protocolos de prevención y respuesta ante este tipo de fenómenos naturales.

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