Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: al menos 38 muertos y graves daños

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la región de Flores, en Indonesia, y dejó al menos 38 personas muertas, además de edificios y viviendas derrumbadas. El fuerte movimiento provocó escenas de pánico y activó inicialmente una alerta de tsunami, que posteriormente fue levantada.

El sismo ocurrió durante las primeras horas del sábado y tuvo su epicentro a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento se produjo a una profundidad estimada de 10 kilómetros, una característica que incrementó su capacidad destructiva. Tras el terremoto principal se registraron además varias réplicas.

Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia informó que los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos principalmente en las regencias de Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental, entre las zonas más afectadas.

Además, al menos 13 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, dos de ellas en estado grave. Los equipos de rescate continuaban trabajando entre los restos de edificios y viviendas para localizar posibles sobrevivientes.

Una de las localidades más afectadas fue Maumere, donde imágenes difundidas por medios locales mostraron a rescatistas trabajando entre los escombros.

Levantaron la alerta de tsunami

Tras el terremoto, las autoridades indonesias emitieron una alerta de tsunami y recomendaron a los habitantes de las zonas costeras trasladarse hacia sectores elevados como medida preventiva.

Sin embargo, la advertencia fue posteriormente levantada luego de que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia determinara que el monitoreo no evidenciaba cambios significativos en el nivel del mar que representaran una amenaza.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia para evaluar los daños, despejar caminos afectados por desprendimientos y asistir a las familias que perdieron sus viviendas.

Indonesia, una de las zonas sísmicas más activas del planeta

Indonesia se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica debido a la interacción de distintas placas tectónicas.

Por esa ubicación geográfica, el país registra numerosos terremotos a lo largo del año. La combinación entre la frecuencia de los movimientos y la vulnerabilidad de algunas construcciones puede provocar importantes pérdidas humanas y materiales.

El operativo de emergencia continuará durante las próximas horas mientras las autoridades intentan determinar el impacto total del terremoto de magnitud 7,7 y verificar si existen más personas atrapadas o desaparecidas.