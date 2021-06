Tevez, entre lágrimas, anunció su salida de Boca: “No tengo nada más para dar”

El delantero Carlos Tevez anunció hoy que se irá de Boca de manera inmediata, al hacer uso de la cláusula de salida de su contrato.

Si bien afirmó que “es uno de los días más tristes” de su vida, aclaró que la decisión que toma es la mejor porque no se siente “al ciento por ciento” para seguir en el club.

“Estoy lleno y pleno con esta decisión, porque no tengo nada más para dar, porque como jugador lo di todo. Boca siempre te exige al 120 por ciento, pero yo mentalmente no estoy preparado para eso. No tuve tiempo ni de llorar a mi padre que a la semana ya estaba jugando y eso no es normal“, aseguró.

Tevez comunicó su decisión en una conferencia de prensa que realizó de manera presencial en el estadio “La Bombonera”, acompañado del presidente Jorge Ameal.

NOTICIA EN DESARROLLO…