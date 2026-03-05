Todos por Giuliana: fue operada nuevamente y debe continuar su tratamiento en Mendoza

La niña mercedina Giuliana Gil, de 5 años, quien lucha contra un tumor cerebral agresivo, fue sometida recientemente a una segunda intervención quirúrgica y continuará con tratamiento ambulatorio en la provincia de Mendoza, donde permanece acompañada por sus padres.

La familia atraviesa una etapa clave del tratamiento médico y, debido a la extensión del proceso, renovaron el pedido de colaboración solidaria para afrontar los gastos diarios que implica la estadía fuera de su ciudad.

Un tratamiento que continúa en Mendoza

Tras la nueva operación, Giuliana deberá continuar con controles y tratamiento ambulatorio en Mendoza, lo que obliga a la familia a permanecer en esa provincia durante un tiempo prolongado.

En este contexto, los padres explicaron que la ayuda solicitada está destinada a cubrir gastos de alojamiento, comida, traslados y otras necesidades cotidianas que surgen durante el tratamiento médico.

La situación genera una carga económica importante, por lo que cualquier aporte solidario puede ayudar a sostener el proceso que atraviesa la niña.

Un pedido de solidaridad para acompañar a la pequeña guerrera

Desde el entorno de Giuliana Gil destacaron que la pequeña continúa luchando con fuerza y que el acompañamiento de la comunidad resulta fundamental en este momento.

Además del apoyo económico, familiares y allegados también pidieron mantener las oraciones y el acompañamiento espiritual, enviándole fuerza y amor en cada etapa de su recuperación.

Mientras continúa el tratamiento médico, la familia confía en la solidaridad de la comunidad para poder afrontar los gastos que se generan día a día lejos de su hogar.

Alias para colaborar: majopess777